Daneidy Barrera Rojas, más conocida como Epa Colombia, es una de las figuras de las redes sociales que más da de qué hablar en la actualidad.

No dejes de leer: Epa Colombia y Yina Calderón arremeten contra Juan Duque y Andy Rivera: “Muertos de hambre”

La bogotana, de 28 años, se convirtió en madre el pasado 9 de abril, gracias a la fecundación in vitro a la que se sometió, proceso en el cual recibió un óvulo fecundado de su pareja, Karol Samantha.

Epa Colombia habló de sus cirugías

Ante este panorama, la mujer se pronunció a través de las historias de su perfil de Instagram para dar a conocer que se siente mal por esta oleada de comentarios negativos.

Lee también: Yina Calderón y Epa Colombia revelan el verdadero motivo detrás de la ruptura entre Lina Tejeiro y Juan Duque

“No debí haber entrado a Facebook. Y la gente lo ‘solla’ a uno en menos de 5 segundos. Nadie me ha preguntado: ‘Epa, ¿cómo va? ¿Cómo sigue? ¿Ya puede comer? ¿Ya puede masticar? ¿Cómo se siente?’”, dijo.

Más adelante, agregó: “Hoy amanecí como acalambrada, no puedo ni estipular la boca… ¿Estipular? Hoy, amanecí como peye, como así (se estira la cara), paralizada. Hummm, amiga, te juro que uno se siente mal. Nunca me han preguntado si yo me siento mal, nunca me han preguntado qué se siente de tanto ‘bullying’ que han hecho. No, a la gente le preocupa acabarlo de destruir a uno. Dejen de estarme insultando todo el tiempo… Yo me siento mal de que estén, a cada ratico, insultándome, fuera de chiste… Miren a ver si cogen respeto, educación, valores”.

En las mismas publicaciones, aclaró que Yina Calderón no la recomendó con ningún cirujano y en esta ocasión no se hizo intervenciones quirúrgicas por publicidad.

“Yina no me recomendó los cirujanos, yo pagué 70 millones por estos procedimientos”, aseveró.

Te podría interesar: Epa Colombia se grabó recién salida del quirófano: ¿qué cirugías se hizo?