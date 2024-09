Daneidy Barrera Rojas, más conocida en el mundo de las redes sociales como ‘Epa Colombia’, dejó boquiabiertos a sus más de 5,2 millones de seguidores en Instagram al compartir una serie de videos donde revela que se sometió a varios procedimientos estéticos. La noticia generó una ola de comentarios y reacciones, ya que la empresaria ha sido muy transparente con sus seguidores sobre su vida y las decisiones que toma, especialmente en lo que respecta a su imagen.

Además de agradecer a sus seguidoras, Epa Colombia no dejó pasar la oportunidad para promocionar sus productos, reforzando su papel como una empresaria dedicada que siempre está pensando en el crecimiento de su negocio. Su mensaje reflejó no solo gratitud sino también una motivación constante para seguir adelante en su carrera empresarial.

En uno de los videos, y con notable esfuerzo para hablar debido a la anestesia, Daneidy expresó con emoción: “No, yo no estoy inconsciente. Se lo debo a mis seguidoras, las que compran las queratinas, me apoyan, me han ayudado a salir adelante, a crecer como empresaria. Yo soy feliz con la mujer que hoy en día soy porque los sueños sí se cumplen de la mano de Dios y yo me voy a recuperar. Amigas, gracias”.

¿Qué cirugías se hizo Epa Colombia?

En las publicaciones, Epa Colombia aparece con vendas en la nariz, el mentón y los senos, áreas en las que se sometió a sus procedimientos estéticos.

Por otro lado, las publicaciones revelaron un gesto romántico por parte de Karol Samantha, la pareja de Epa Colombia. La mujer organizó una cálida y afectuosa bienvenida para Daneidy en su hogar, decorando el lugar con un camino lleno de pétalos de rosas rojas, arreglos florales exquisitos y globos en forma de corazón, demostrando el apoyo y amor incondicional que existe entre ambas, especialmente en momentos tan significativos como el que está viviendo la empresaria.

Cabe recordar que, hace unas semanas Daneidy también se sometió a un procedimiento relacionado con la pérdida de cabello.

“Amiga, me lo hice porque yo tenía unas entradas hereditarias y aproveché que se me estaba cayendo el cabello para que se me regenerara de nuevo, se detuviera todo lo que estaba pasando en el posparto y volviera a crecer (...) Apenas me hice el implante, dejó de caerse el cabello y aproveché que era frentona y me puso un poquito más adelante, casi dos centímetros y me rellené y ya está creciendo”, aseguró entonces.

