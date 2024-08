Yina Calderón y Epa Colombia continúan siendo tema de conversación en el mundo del entretenimiento. Recientemente, ambas influenciadoras generaron controversia durante una transmisión en la que compartieron sus opiniones sobre la colaboración musical entre los cantantes Juan Duque y Andy Rivera. Durante la emisión, no solo comentaron sobre el proyecto musical, sino que también emitieron fuertes críticas, sugiriendo que ambos artistas se estarían aprovechando de la actriz Lina Tejeiro, expareja de ambos.

Las influenciadoras no dudaron en expresar su desacuerdo con la colaboración entre Juan Duque y Andy Rivera . Según ellas, esta unión musical no se basa únicamente en el talento, sino que estaría motivada por la intención de los cantantes de lucrarse y ganar notoriedad a expensas de Lina Tejeiro. "Ellos se están aprovechando y se unió el hambre con las ganas de comer", afirmó Yina Calderón, enfatizando su convicción de que la relación que ambos tuvieron con la actriz es la base de su reciente proyecto.

El lanzamiento de la canción de Juan Duque y Andy Rivera

A pesar de la polémica, Juan Duque y Andy Rivera han seguido adelante con su colaboración, la cual rápidamente se ha convertido en tendencia en redes sociales. La canción, titulada "Ni con él, ni conmigo", ha generado una gran expectativa entre sus seguidores, quienes no han tardado en especular sobre el mensaje detrás de la letra.

La composición aborda un amor que no prosperó, con frases como "El amor de una vida no se puede olvidar. Yo nunca me había enamorado, fuiste mi primera vez (…) Pensé que era yo el del problema, pero no te funcionó ni con él ni conmigo", lo que muchos han interpretado como una referencia a su pasado con Lina Tejeiro.