Epa Colombia es una de las personalidades colombianas más famosas de las redes sociales, al punto de que acumula más de 5,2 millones de seguidores en Instagram.

En varias ocasiones, la bogotana, de 28 años, ha sido protagonista de diferentes polémicas relacionadas con su vida personal.

En algunas ocasiones, Daneidy ha contado que Diana Celis exigió de manera legal la mitad de sus bienes : “Diana me demandó en 2022, me quitó cuatro mil millones de pesos, la casa del Restrepo (1900 millones), 500 millones en efectivo, el apartamento del Olaya, el apartamento del Bochica. El Mazda, ¿por qué nadie me ha preguntado por mi carro rojo cuando inicié? Dos motos, amiga”, dijo.

“La marca Epa Colombia, supuestamente porque inicié con ella, por 2.500 millones de pesos y por las acciones de Bienes D y D me está quitando el 50 por ciento, o sea, más plata quiere”, dijo la bogotana.

Igualmente, expuso que descubrió que Celis le era infiel con otra mujer: “Diana en el 2020 tenía una persona con la que salía y yo no sabía, que era Diana Salazar. Ellas entrenaban juntas. Yo le pillé una conversación (...) yo le pedí que me prestara el celular y se leía: 'Esta mañana la pasamos muy rico'”, reveló. “Yo me morí porque yo sí amaba mucho a Diana, había sido mi primer amor y duramos seis años. Me dolió mucho terminar con ella”.