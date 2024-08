Todo comenzó cuando Daneidy Barrera Rojas, mejor conocida como Epa Colombia, realizó una transmisión en vivo junto a la DJ Yina Calderón. Como de costumbre, no se guardó nada y soltó un comentario que encendió las redes sociales. Hablando sobre la influencer Dailyn Montañez, conocida como La Tremenda, Epa afirmó que esta “se había comido a media Cúcuta”, insinuando que la cucuteña tenía un historial amoroso extenso y cuestionando su relación actual. Este comentario, sin filtros, provocó una respuesta inmediata y explosiva.

Más contenido para ti: Epa Colombia se regó: Cuenta por qué Diana Celis sigue viviendo en arriendo "Se puso de chistosa"

¿Cómo respondió La Tremenda a las acusaciones de Epa Colombia?

Lejos de quedarse callada, La Tremenda tomó sus redes sociales para defenderse con fuerza. En un video que no dejó lugar a dudas, la influencer desmintió las acusaciones de Epa Colombia y se defendió de las insinuaciones sobre su vida personal. No solo negó haberse involucrado con múltiples hombres de su ciudad, sino que también aprovechó para presumir de su familia, diciendo que gracias a sus decisiones de vida, tiene un hijo maravilloso y una relación feliz. Pero lo que realmente elevó la tensión fue su decisión de mencionar a la hija de Epa Colombia, un movimiento que terminó por desatar una tormenta aún mayor.

También te puede interesar: Epa Colombia y Yina Calderón no perdonan una: Revelan quién sería la madre de la supuesta hija de Westcol

El comentario sobre su hija fue la chispa que hizo estallar a Epa Colombia. Barrera, que hasta ese momento había mantenido la calma, no pudo contenerse al escuchar que La Tremenda mencionaba a su pequeña, de tan solo 4 meses de edad. En una nueva transmisión, Epa Colombia expresó su indignación, acusando a La Tremenda de haber cruzado una línea que no debía ser cruzada. Si bien Epa ha demostrado tener una piel gruesa frente a las críticas sobre su empresa y su vida personal, tocar a su hija fue algo que no estaba dispuesta a tolerar, lo que la llevó a defender a su familia con uñas y dientes.