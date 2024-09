Lo que comenzó como un accidente de tránsito en Cúcuta se ha convertido en una de las guerras más encendidas del mundo digital. Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, y la influenciadora cucuteña La Tremenda (Dailyn Montañez), están en medio de una tormenta de acusaciones que no deja a nadie indiferente. Todo empezó cuando Epa Colombia viajó a Cúcuta para mostrar su apoyo a un joven gravemente afectado por un accidente protagonizado, según ella, por el padre de La Tremenda.

¿Qué dijo Epa Colombia de La Tremenda?

Epa Colombia no se quedó de brazos cruzados. En un video explosivo que rápidamente se volvió viral, arremetió contra la familia de La Tremenda. “Amiga, tu papá atropelló a una persona y tú sabes que estamos ayudando a ese joven. ¿Dónde está la comunicación y el apoyo?” denunció Epa. La empresaria también disparó críticas al alcalde de Cúcuta, acusándolo de no hacer nada para apoyar al joven.

Epa Colombia no solo se quedó con las críticas hacia el padre de La Tremenda. También lanzó dardos envenenados hacia el esposo de la influenciadora, Alejandro Jama, acusándolo de ser un estafador con inversiones ficticias. La empresaria no tuvo piedad: “Tu marido es una rata asquerosa, y tu papá un borracho que no responde”, exclamó en sus redes sociales. Además, compartió un mensaje de la madre del joven afectado, que llamaba a La Tremenda mentirosa y prometía que la justicia divina se encargaría del asunto.

¿Qué le dijo La Tremenda a Epa Colombia?

La Tremenda no se quedó callada. En una serie de publicaciones, la influenciadora defendió a su familia y cuestionó la veracidad de las pruebas presentadas por Epa. “Ya han pasado tres meses y no se ha visto ningún avance. ¿Dónde están las pruebas que prometen?” se preguntó La Tremenda. También acusó a Epa Colombia de estar "ardida" y usando el conflicto para promover sus productos de keratinas. “Se tiene que hacer la buena, pero no se meta conmigo”, lanzó La Tremenda, mientras se burlaba de la reciente cirugía estética de Epa, ridiculizando su nuevo mentón.

No es de extrañar que Epa Colombia haya prometido más acción. La empresaria prometió que, una vez que gane el caso, revelará toda la verdad a través de un famoso programa de televisión. “La Fiscalía puede tardar, pero Dios nunca tarda”, aseguró Epa, marcando su intención de mantener el conflicto en el centro de atención.

Con ambos bandos afilando sus armas digitales, el enfrentamiento entre Epa Colombia y La Tremenda sigue en pie. La disputa, que ha capturado la atención de sus seguidores y medios de comunicación, se ha convertido en un fenómeno mediático. Mientras la batalla continúa, la pregunta es: ¿cómo terminará esta guerra de redes y qué impacto tendrá en las vidas y carreras de estas dos influenciadoras?