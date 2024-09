Carolina Giraldo, más conocida como Karol G, se ha convertido en una de las artistas más famosas e influyentes de Colombia en el mundo. La antioqueña ha recibido premios y reconocimientos por sus canciones y álbumes en los últimos años.

El pasado 13 de septiembre, la cantante se presentó en el evento musical Rock in Río, donde interpretó los mejores temas de su carrera musical, llevando al público a emocionarse y corear los versos.

La colombiana, de 33 años, presumió su nuevo ‘look’, una melena rubia y larga que acompañó de un pantalón y top negro, que recordaba la moda de los 2000.

En redes sociales se vieron muchos mensajes de felicitaciones para Karol G por su show. En Instagram, la artista publicó fotos del evento y escribió: “Obrigada Brasil. ¡Qué noche tan increíble me regalaste! Rockeamos y la pasamos de otro planeta. Gracias también a mi banda, a mis bailarinas y a estas otras mujeres increíbles que me acompañaron en el escenario. Me llevo esta noche en el cora por siempre”.