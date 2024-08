Yina Calderón y Epa Colombia continúan siendo el foco de atención en el mundo del entretenimiento. Recientemente, ambas influenciadoras generaron polémica durante una transmisión en la que expresaron sus opiniones sobre la colaboración musical entre los cantantes Juan Duque y Andy Rivera. Además de discutir sobre el proyecto, también revelaron detalles sobre la relación entre Duque y Lina Tejeiro.

¿Cómo le pidió Juan Duque noviazgo a Lina Tejeiro?

Durante la conversación, Calderón también recordó otro episodio que, según ella, reflejaría la misma falta de iniciativa por parte de Duque. En este caso, la empresaria mencionó que el cantante le habría pedido a Lina que fuera su novia de una manera igualmente modesta, utilizando un simple papel para formular la pregunta. "Él le pidió a Lina Tejeiro que fuera su novia con un papel. No, papi, eso es para que usted le hubiera pagado mariachi, rosas, de todo", aseguró Calderón, reafirmando su opinión sobre la falta de espectacularidad en los gestos románticos de Duque.

Las críticas no se detuvieron ahí. Epa Colombia aprovechó el momento para hacer comentarios sobre la apariencia de Juan Duque, refiriéndose específicamente al maquillaje que utiliza y la marca de los productos que emplea. "Es una base peye y los polvos no le lucen porque, como es moreno, eso parece empolvado", dijo Barrera en tono burlón.

Estas declaraciones, aunque no han sido confirmadas ni desmentidas por los involucrados, han generado un gran revuelo en las redes sociales, dividiendo a los seguidores entre quienes defienden a Juan Duque y quienes consideran que las críticas de Yina Calderón y Epa Colombia podrían tener algo de verdad.

¿Qué dijo Juan Duque sobre Yina Calderón?

Juan Duque, por su parte, no se ha quedado callado ante las críticas. En una reciente entrevista para el pódcast de Camilo Gaviria, el cantante respondió de manera contundente a los comentarios de Yina Calderón, dejando clara su postura sobre lo que piensa de ella y su contenido. "De verdad todavía tengo el beneficio de la duda de que, si algún día me la encuentro y es mera bien, ah qué chimba, pero por ahora no me gusta lo que hace, su contenido, no me gusta cómo se expresa de la gente. A mí no me gustan las faltas de respeto hacia la gente, huevón, y ella es muy desatada para hablar de alguien que ni conoce. Me pasó a mí. Habló mal de mí y yo, sin conocerla. [...] Ella no hace nada más interesante que eso", expresó Duque.