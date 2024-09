Recientemente, la cantante Goyo llamó la atención de los internautas por una publicación que realizó en su perfil de TikTok en la que contó detalles de por qué terminó su matrimonio con Tostao.

De acuerdo con la colombiana, de 42 años, ella y otras mujeres eran “gemelas de fluidos”, pero en ese momento no quería aceptar lo que estaba sucediendo.

“Yo creo que muchos saben, pero para los que no saben, la estaban haciendo, estaban pasando rico y sabroso, prácticamente, por encima mío y en mis narices, y yo estaba –no de incrédula–, pero para mí sí fue difícil aceptar la realidad porque uno les da un voto de confianza a las personas cuando uno las quiere, las valora y las respeta”, agregó en el video que suma 300 mil reproducciones.

De acuerdo con Goyo, se dio cuenta que estaba pasando algo entre una amiga suya y su ahora exesposo por unas miradas que se cruzaban en un viaje que hicieron.

“Ella era con la quien me reía, con la que hablaba, a la que le contaba muchas cosas, pero bueno, no me arrepiento”.

Mamá de Tostao salió en defensa de su hijo

Luego de que estas declaraciones se hicieran tendencia en las redes sociales, Serafina Ortiz, mamá de Tostao, decidió responderle públicamente a su exnuera a través de un extenso texto en Facebook con el cual defendió a Guigliola Valencia Castillo.

“Ya estoy cansada de tanta jodencia si se acabó, se acabó y punto. Un ‘storytime’ para dañar diciendo mentiras e involucrando personas ajenas, creando estrategias por ser famosa solo por orgullo herido, porque si hubiera existido amor no se hubieran equivocado tanto los dos”.

Más adelante manifestó: “Tostao y Goyo están separados desde noviembre 2021 y los dos saben por qué y a ninguno de ustedes le interesa, aunque ellos sean figuras Públicas. Pero que la gente aplauda después de tanto tiempo de separados y con saña agreda al otro por las redes sociales solo por empatía con el mensajero, es inaudito”.

Serafina Ortiz no desaprovechó la oportunidad para defender a su actual nuera: “La nueva novia de Tostao no tiene nada que ver con las historias que se inventa Goyo con mucha saña no dice nombres porque no existen. Su fantasía es para que los internautas ataquen con vulgaridades y groserías y a través de ella canalizar su rabia o su dolor, cuando se dejaron no existió nadie que se lo quitara y menos que fuera una amiga de ella, ese vínculo de amistad no nunca existió y ni de relacionarse tampoco”.

