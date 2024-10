La reciente colaboración entre Álvaro Díaz y Nathy Peluso, 'XQ ERES ASÍ', ha captado la atención de la industria musical con su ardiente video grabado en la Ciudad de México y su vibra electrizante. Este sencillo no solo marca un nuevo capítulo en la carrera de ambos artistas, sino que también sirve como el focus track de la versión deluxe del álbum Sayonara, que será lanzado el 15 de octubre a través de Universal Music Latino. Díaz, un talentoso rapero puertorriqueño, y Peluso, una intérprete visionaria, se juntaron para crear un tema cargado de pasión, deseo y confrontación.

Más contenido para ti: Coldplay ya lanzó su nuevo disco: letra en español de todas las canciones de 'Moon Music'

LETRA XQ ERES ASI - ALVARO DIAZ FT NATHY PELUSO



Donde estas llamamee

Dejame verte

Que tu te crees?

Porque eres asi boooooy

Porque eres asi boooooy

Donde tus ta?

Llama por face

Dejate vel

Que tu te cree?

Como te va?

Extraño tu face

Ya ni me dices que me echas de menos

Porque eres asi girlll

Porque eres asi boooy

Porque ere asi

Porque ere asi

Porque ere asi

Si to te di

Donde tus ta?

Llama por face

Dejate vel

Que tu te cree?

Como te va?

Extraño tu face

Ya ni me dices que me eches de menos

Porque eres asi girll

Porque eres asi boy

Porque eres asi

Porque eres asi

Porque eres asi

Pensando con quien duelme hace que me desvele

Si to te di