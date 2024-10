La talentosa cantante y compositora colombiana Drea Dury ha lanzado hoy su esperado álbum Palmera Nights, bajo el sello Wagram International. Este nuevo proyecto representa un paso más en su evolución artística, llevando a sus seguidores a adentrarse en un universo nocturno y lleno de emociones, mientras profundiza en temas personales y reflexiones sobre la vida. Acompañado del videoclip de su sencillo principal, "No Lonely", este disco es la continuación de su anterior álbum Atardece, con el que ya había dejado una huella marcada en el panorama musical.

Palmera Nights sigue la línea conceptual de Atardece , que culminaba con la frase: "Comienza todo cuando atardece". Lo que inicialmente parecía una continuación de la narrativa anterior, se transformó en un proyecto que no solo habla de la noche, sino también de las emociones y pensamientos que acompañan a Drea durante este tiempo. Según ella misma explica, la noche se convierte en un momento crucial, donde la conexión con la naturaleza y las criaturas nocturnas refleja su propio proceso de transformación. “La noche es cuando los animales salen a cazar; es un tiempo en el que las criaturas nocturnas viven de manera diferente. La conexión con la naturaleza ha sido y siempre será un aspecto vital de mi personalidad, ya que me mantiene anclada a lo esencial”, menciona la cantante, destacando cómo la naturaleza juega un papel fundamental en su proceso creativo.

"No Lonely" es el tema principal del álbum y el que más refleja la esencia de Palmera Nights. Para Drea, esta canción simboliza un momento de gran pureza y autoafirmación. Las letras revelan una conversación constante que la cantante ha mantenido consigo misma, recordando que, incluso en los momentos más difíciles, es importante reconocerse como la fuente principal de amor y fortaleza.

“No ando Lonely porque tú estás aquí, No Lonely, cause I got it in me”, canta con sinceridad, expresando la importancia de ser nuestro propio soporte emocional, incluso cuando la oscuridad nos rodea. “Recordar que así estemos en la oscuridad absoluta, solo nosotros podemos ser nuestras lunas. Que tenemos que ser nuestro amor más importante”, agrega la artista.

El videoclip de "No Lonely", dirigido por el cineasta francés Guillaume Durand, es una obra visual que complementa la narrativa musical de Drea. Durand ha sido un colaborador clave en el desarrollo visual de todo el proyecto, creando una atmósfera suspendida en el tiempo, que invita al espectador a explorar la vulnerabilidad de la artista desde una perspectiva íntima. Este video se enmarca dentro de una línea gráfica muy definida, diseñada por Durand, que ha trabajado en todas las piezas visuales del álbum, aportando su visión artística y su capacidad para capturar la esencia de Drea de manera genuina y cercana.