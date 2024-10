La música latina está de fiesta, y no es para menos. ¡Pipe Bueno y Edgardo Núñez han decidido unir fuerzas para traer 'Mírame (feat. Blessd) (Remix)'! Este remix no es solo una nueva versión de un éxito ya conocido; es una explosión de ritmo y sabor que combina la esencia de la cumbia con el vibrante estilo urbano. Desde su lanzamiento, el remix promete hacer que todos se levanten de sus asientos y muevan los pies.

Más contenido para ti: Manuel Turizo le apuesta a una nueva bachata junto a Kapo: letra y video de 'Qué pecao'

Pipe Bueno y Edgardo Núñez: Letra de Mírame Remix

Mírame

Fijo a la cara si no sientes lo mismo

Que yo entenderé

No cualquiera puede aguantar mi ritmo

Por eso te vas bebé

Yo pensé que era de por vida

Pero se pierde lo que no se cuida

Lo más probable es que otro te castiga

Mi amor para que le digo que no

Su adiós duele pero vuele

Que mientras yo me enredo en otras pieles

Ojalá que otro me la consuele

Su adiós duele pero vuele

Que mientras yo me enredo en otras pieles

Ojalá que otro me la consuele

No me voy a olvidar la llamada

Cuando me hablaste para terminar conmigo

Diciéndome que ya estabas cansada

Peleándome por unos culos que ni sigo

Pero al final te ganó la duda

Cambiaste un cheque por la menuda

Y si es así no busques mi ayuda

Yo ya no soy el que te desnuda

En la calle andas hablando mal de mí

Ya lo sé, pero no dices todas las cosas lindas que te di

Ya lo sé, aquí no pasa nada, vaya con Dios

Relajadita que el que sobra soy yo

Si me pregunta que si esto me dolió

Mi amor para que le digo que no

Su adiós duele pero vuele

Que mientras yo me enredo entre otra pieles

Ojalá que otro me la consuele

Su adiós duele pero vuele

Que mientras yo me enredo entre otras pieles

Ojalá que otro me la consuele

Sabe que mi amor

Yo sé que estaba cansada

Que no se sentía cómoda

Que esto, que aquello

Si no que esa es la vida mía

Pero tranquila mamacita que en el futuro nos vamos a juntar

Y si no nos juntamos tenemos la experiencia en la cabeza