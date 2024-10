Después de batir un récord en México, donde agotaron 13 Auditorios Nacionales, Los Caligaris lanzan su nueva canción y videoclip, "Infeliz". Esta colaboración con Karina, la reina de la cumbia argentina, promete ser un éxito.

Bajo la producción de Martín "Moska" Lorenzo y Mariano Franceschelli, "Infeliz" cuenta con una melodía pegadiza y un ritmo contagioso, con la voz inconfundible de Karina. El videoclip, dirigido por Balti Sánchez, describe una historia de amor y desamor en un ambiente colorido y auténtico.

Mientras tanto, Los Caligaris continúan su gira "Premios Caligaris - El Barrio de Gala" con fechas en Rosario, Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Río Cuarto. Próximamente, llegarán al Teatro Coliseo en Santiago, Chile, un espacio con capacidad para 2500 personas.

Este show en Chile es altamente esperado por sus fans, que ansían ver a la banda en vivo. Con "Infeliz", Los Caligaris refuerzan su posición como una de las bandas más destacadas de Latinoamérica, después de su éxito con "Hablar de Flores" junto a Coti.

[Verso 1]

Te fuiste diciendo: "Ahora vuelvo, amor"

Pasaron las horas y no regresabas

Conté mil estrellas, vi salir el sol

Se fue la semana y vos no llegabas



[Pre-Coro]

Pero se ve que te perdiste

No tiene pilas mi reloj

Parece ser que me mentiste, mi amor

No tengo noticias de vos



[Coro]

Fuera de mí, lejos de aquí

No quiero tenerte más en mis pensamiеntos

No quiero estar así

Fuera dе mí, lejos de aquí

Ahora yo voy a brindar todo lo que siento

No quiero ser más tu infeliz



[Interludio Instrumental]



[Verso 2]

Pasaron dos años desde que me fui

Me fui porque vos lo quisiste así

Cuando me dijiste que no eras feliz

Armé la valija y me fui de ahí

[Pre-Coro]

Y vos, que nunca me buscaste

Y averiguaste qué pasó

Ahora no vengas a llorarme, mi amor

Hice lo que querías vos



[Coro]

Fuera de mí, lejos de aquí

No quiero tenerte más en mis pensamientos

No quiero estar así

Fuera de mí, lejos de aquí

Ahora yo voy a brindar todo lo que siento

No vas a ser más infeliz