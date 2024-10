Tras el gran éxito de sus últimos sencillos, Nanpa Básico vuelve a sorprender a sus fanáticos con el lanzamiento de ‘Cuando Vienes’, una poderosa balada íntima que explora la dualidad entre el anhelo y la nostalgia. Este nuevo sencillo fusiona suaves arreglos acústicos con un ritmo melódico, envolviendo al oyente en un viaje de introspección y reflexión.

El 26 de septiembre, Nanpa deslumbró al público bogotano como invitado especial en el concierto de Kany García, realizado en el Movistar Arena. Durante esta emocionante presentación, ambos artistas interpretaron por primera vez en vivo su colaboración “Duelo”. La actuación fue todo un éxito y dejó una marca memorable en el público, que esperaba ansioso esta puesta en escena de la canción, consolidando la química musical entre ellos.

El anuncio de ‘Cuando Vienes’ coincide con el arrollador éxito de su reciente sencillo “Hasta Aquí Llegué”, junto a Beéle, que ha alcanzado certificaciones de Platino y Oro en Colombia. Esta canción ha mantenido una destacada posición en los listados de popularidad, ocupando actualmente el #4 en el chart de Spotify Colombia, lo que demuestra el impacto y alcance de la música de Nanpa en la región.

Con cada lanzamiento, Nanpa Básico sigue dejando huella en la industria musical, consolidándose como uno de los referentes más influyentes de la música urbana en Colombia y América Latina. Su trayectoria es un testimonio de su evolución constante y de su capacidad para conectar con las emociones más profundas del público. La fusión de ritmos, letras sinceras y una interpretación apasionada han sido las claves de su éxito.

En paralelo, Nanpa Básico se encuentra recorriendo América Latina, Europa y Estados Unidos como parte de su gira internacional ‘Duelo Tour 2024’. Este ambicioso tour ha llevado su música a diversos países y ha conectado con miles de seguidores. Hasta ahora, la gira ha visitado ciudades como Guatemala y San Salvador, y se prepara para conquistar España con presentaciones en Bilbao, Barcelona, Madrid, Murcia y Valencia. Además, en Estados Unidos, recorrerá importantes ciudades como Nueva York, Chicago, Miami y Denver, antes de culminar su gira en México, donde se presentará en Guadalajara, Monterrey y en el emblemático Auditorio Nacional de la Ciudad de México.

Con ‘Cuando Vienes’, Nanpa Básico reafirma su compromiso con su música y su conexión con el público, ofreciendo una nueva propuesta que seguramente resonará en los corazones de sus seguidores. Este artista sigue demostrando que, a través de su talento y creatividad, su carrera está en constante ascenso y que hay mucho más por venir.

Letra de canción ‘Cuando Vienes’ de Nanpa Básico

Me gusta cuando tú me quieres

Me abrazas el pecho y sobre él te reposas

Me gusta cuando vienes limpia

Me salvas la vida con tu luz de diosa

Yo como casi siempre solo, roto de costumbre consumiendo cosas

He probado ya con otros cuerpos, pero ellas me matan mis mariposas

Me gusta cuando llegas sin preludios y me besas

Sin pedir explicaciones, me tomas y me abrazas

Sin musitar palabra me arrancas la tristeza

Me miras a los ojos y ya sabes que me pasa

Quisiera que estés diario, pero mi vida es difícil

Soy de abril, pero siento profundo como un Piscis

Doy más problemas que regalos, vivo en crisis

No le debo nada a nadie, pero a ti sí

Te extraño cada segundo, aunque nunca te lo digo

Por supuesto que me duele que ya no estés conmigo

Tú sabes que soy fuerte y pese a todo siempre sigo

Me odio por maldito y por lo que hice contigo

Ya no busco conquistarte, mi poesía está cansada

Mi plata está barata, papeles, no valen nada

Te acepto incompleta o como vengas

Bendito sea el hombre que te tenga

Me gusta cuando tú me quieres

Me abrazas el pecho y sobre él te reposas

Me gusta cuando vienes limpia

Me salvas la vida con tu luz de diosa

Yo como casi siempre solo, roto de costumbre consumiendo cosas

He probado ya con otros cuerpos, pero ellas me matan mis mariposas

Me gusta cuando tú me quieres y en el pecho te reposas

Me gusta cuando vienes limpia, me salvas con tu luz de diosa

Yo como casi siempre solo, de costumbre consumiendo cosas

He probado ya con otros cuerpos, pero matan mis mariposas.

