Hamil, cuyo nombre completo es Hamilton Romero Tirado, sorprende con el lanzamiento de su más reciente sencillo "Si Te Vas", una colaboración con el artista Luister La Voz, reconocido por su influencia en el género urbano. Este nuevo tema promete convertirse en un himno para quienes han experimentado la incertidumbre y el dolor de una relación que parece llegar a su fin.

Luister La Voz , con su estilo distintivo, no solo acompaña, sino que eleva la narrativa con una intensidad vocal que añade gravedad al relato. La letra habla de una relación que pende de un hilo, donde las promesas ya no son suficientes y las miradas se desvían, buscando una salida. Es en ese umbral de lo que se pierde donde ambos artistas encuentran su espacio creativo, canalizando el dolor hacia una melodía que vibra entre lo etéreo y lo terrenal .

Letra de ‘Si Te Vas’ de Hamil y Luister

Isaías 4029 El que pide espacio pide olvido en el amor

No sirve en detrás de un barco cuando ya sarpó

Me cansé de contarle todo a tu contestador

El nuestro fue el milagro que pedí No se cumplió,

Aunque soy un hombre lloro Acompañado y me siento solo

La cama pregunta por ti, Pero siempre la ignoro

Y si te vas Recuerda que yo te amé

Lo nuestro fue como el humo Que en el aire se echó a perder

Y si te vas, recuerda que yo te amé

Yo te quise con mi vida y ahora no vivo sin usted

Que te aleje no va a hacer que se te borren los besos

Y el deseo que en tu cuerpo está impreso

Yo te tenía amor pa' amarte una vida

Pero no quedamos en el proceso

Y si te vas recuerda que no hay un mal que cien años dure

Tu eras mis latidos y puede ser que yo me muera por ti

Yo no quiero que vuelvas quiero que el dolor se me cure

Por si nos encontramos de nuevo te espero volver a sentir.

Aunque soy un hombre lloro, acompañado y me siento solo

La cama pregunta por ti, pero siempre la ignoro

Y si te vas, recuerda que yo te amé

Lo nuestro fue como el humo que en el aire se echó a perder

Y si te vas, recuerda que yo te amé

Yo te quise con mi vida Y ahora no vivo sin usted

Si te parto, me perdono No niego, me dolió, te abandono

Otra no va a reemplazar tu lugar en el trono

¿Qué sirve el celular si no me vas a llamar?

Por eso le quité hasta el tono Volvería contigo, aunque me heriste

Y eres bienvenido aunque no te despediste

Te mandaría otro mensaje aunque lo otro no le grite

Aunque tal vez te suene a chiste

Y yo sigo en mí, conmigo estaba bien Pero tu corazón se fue en otro tren

A veces le explico mi cora pero es terco y no te reacciona

Buscándote en otra persona Y yo sigo en mí, conmigo estaba bien

Pero tu corazón se fue en otro tren.

A veces le explico a mi cora, pero es terco y no te reacciona.

Buscándote en otra persona, y bien.