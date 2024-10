Los artistas Manuel Turizo y Kapo unen sus voces en ‘Qué pecao’, una nueva bachata con la que pretenden impulsar la racha de ‘hits’ que los colombianos vienen cosechando individualmente.

“Esta fusión marca un momento importante en la trayectoria de ambos artistas, combinando lo mejor de sus estilos para crear una canción que promete conquistar los corazones de todos sus oyentes”, se lee en un comunicado de la oficina de prensa de los artistas.

De esta forma Turizo se consolida en un género con el que ha llegado a su máximo reconocimiento, pues ‘La Bachata’, lanzada el año pasado, sigue estando en la lista de canciones más escuchadas.

Y es también la incursión en este ritmo latino de Kapo, la revelación colombiana, que con su característico afrobeat mezclado con reguetón ha colado ‘Ohnana’ y ‘Uwaie’ entre los éxitos del verano.

“La química entre Manuel Turizo y Kapo se hace evidente en ‘Qué Pecao’, una canción que captura la esencia del amor y el desamor a través de una bachata envolvente y moderna”, aseguró la oficina.

[Intro: Kapo]

Oh-oh



[Verso 1: Kapo]

Ay, sabe, eh

Que yo me muero por probar a lo que sabe, eh

Pero me ignora', no me da signo' vitale'

Por un cabrón cree que todos somo' iguale'

Y así no se vale



[Pre-Coro: Manuel Turizo]

Dame una noche, aunque sea pa' que hablemos

O un besito, por algo hay que empezar

Después de lo malo, viene lo bueno

Y tú no has visto lo buena que estás

[Coro: Manuel Turizo & Kapo]

Qué peca'o

Que duermas otra noche sola es un peca'o

Sabiendo que yo puеdo estar ahí a tu la'o

Borrándote el pasa'o

No to' son malos, solo еra el equivoca'o

Ay, qué peca'o

Que duerma' otra noche sola es un peca'o

Si aún te duele e' porque bien no te han soba'o

Vives en el pasa'o, dices que mejor sola (Sola)

Solo porque conmigo no has esta'o