Lina Tejeiro es una de las actrices, presentadoras e ‘influencers’ más famosas de Colombia, gracias a su trabajo en producciones como La ley del corazón o La casa de los famosos Colombia.

La llanera, que el 8 de octubre cumplirá 33 años, hace poco estuvo como invitada en el pódcast de Tatiana Franko llamado ‘Vos podés’, en el cual, habló de hechos de su vida personal y profesional que son de interés de sus miles de fanáticos.

Entre los temas que se debatieron en la entrevista resaltaron su situación amorosa. Lina Tejeiro dejó claro que desde hace mucho tiempo no sale con nadie y tiene claro qué es lo que espera de una pareja.

“Llevo dos años en soltería y estoy muy bien así”, aseguró la actriz. Y agregó: “No he tenido ni un ‘culito’, nada”.

En la conversación, la creadora de contenido expresó: “A mí no se me ha hecho tarde nada y si no ha llegado el hombre que tiene que llegar, y mi sueño es ser mamá, busco la solución. Tener un hombre al lado que me diga, que me controle, no me hace sentir realizada”.

“Mucha gente dice que soy exigente porque tengo muy claro lo que quiero. Llevo 2 años de soltería en los que no tengo un culito, no tengo ganado no salgo con nadie. Te lo juro, no salgo con nadie y estoy tan bien así”, declaró.