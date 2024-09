Desde hace unas semanas, Liceth Córdoba ha estado haciendo una serie de publicaciones en las redes sociales en las que se va contra su esposo, el cantante Lowe León.

Según lo expresado por la abogada barranquillera, ha sufrido maltrato por parte artista, lo que la llevó a actuar legalmente. Además, el hombre estaría impidiendo que regrese a Colombia junto a su hijo Luis Eduardo.

“La Fiscalía al contar con evidencia contundente que demuestra la violencia de género, física, psicológica y económica” , se lee en el comunicado publicado por la mujer. Allí mismo agregó que “ pensando en su hijo, decidió otorgar una segunda oportunidad a su familia y se radicaron en Valencia, España, sin embargo, fue nuevamente víctima de maltratos por parte Lowe León , quien fue judicializado en ese país y en estos momentos no facilita el regreso de Liceth y su hijo a Colombia”.

Lowe León se pronunció sobre polémica con Liceth Córdoba

Tras varios días de guardar silencio, Lowe León decidió hablar sobre estos hechos que lo tienen en el ojo del huracán.

A través de Instagram, el cantante compartió un texto para decir que su equipo jurídico pronto publicará un comunicado teniendo en cuenta las normas y leyes para probar su inocencia.

“Respetados medios de comunicación, les habla Luis Eduardo León. Me he mantenido al margen de la polémica para no descontextualizar la verdad procesal. Mi equipo jurídico les estará presentando un comunicado real y verdadero de acuerdo con las normas y leyes. Elementos materiales probatorios que demuestran más allá de toda duda mi inocencia absoluta y el entramado corrupto del cual estoy siendo perseguido”.

Seguidamente, aseguró que quiere pedirle perdón a Andrea Valdiri y a su hija Adhara, pues no veía venir esta situación: “La verdad os hará libre y las únicas personas a las cuales le debo un perdón público son mi hija y a su madre. Perdón, nunca lo vi venir, un millón de veces perdón. Daré la batalla desde España y me resguardaré aquí para garantizar un juicio justo. Respetando las garantías. Este fue el precio de mi libertad”.