En la noche del 22 de agosto, a través de las plataformas digitales musicales se lanzó la canción ‘Ni con él, ni conmigo’ de Andy Rivera y Juan Duque.

Este tema del género de la bachata dice: “ Que yo te quiero todavía, mamá, así lo nuestro termine me vas a recordar. Que dura esta despedida, reina, es que el amor de una vida no se puede olvidar ”.

Lina Tejeiro desató risas con reacción en redes sociales

En las historias del perfil de Instagram de Lina Tejeiro se vio una serie de video en los que expone:

No dejes de leer: ¿Engañada y mucho más? Epa Colombia cuenta cómo habría sido la relación de Lina Tejeiro con Andy Rivera

“He visto, he vistos tus comentarios, las páginas, lo que me mandan, he visto todo y llega un punto en el que uno dice: ¡Ya!”.

Seguidamente, la mujer aprovecha para promocionar su pestañina ‘Coraje’, ya que muchos están al pendiente de sus redes sociales. “Es como increíble, pero lo que me parece más increíble que yo digo: ¡Wao! Todo lo que he llorado y mi rímel no se corre”.

Estos videos, fueron subidos a un perfil de Instagram que comparte contenidos de famosos y se vieron reacciones como:

“Muy inteligente”, “Si sabe sacar provecho de la situación. Claramente no le afecta nada más que el rímel”, “Ella es muy top”, “Qué buena propaganda”, “Me comí todo el comercial por chismosa”, “La mejor. Definitivamente actriz tenía que ser”.

Lee también: Andy Rivera y Juan Duque se juntaron y lanzarán canción: ¿se despacharán contra Lina Tejeiro?