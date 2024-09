Lina Tejeiro, la reconocida actriz y presentadora colombiana, ha dado de qué hablar nuevamente, esta vez no por sus proyectos profesionales, sino por su vida personal. La artista participó en el popular podcast 'Vos podes’ de Tatiana Franco, donde se sinceró sobre su vida amorosa y las presiones que enfrenta de sus seguidores para encontrar pareja. A través de una charla amena y reveladora, Tejeiro compartió sus pensamientos sobre la felicidad, el amor, y lo que busca en esta etapa de su vida.

¿Qué busca Lina Tejeiro en su vida actualmente?

En una de las confesiones más destacadas del podcast, Lina Tejeiro habló de la búsqueda de la felicidad. Aunque muchos la ven como una mujer exitosa tanto en lo personal como en lo profesional, la actriz reveló que, al igual que todos, está en un proceso de descubrimiento personal. "No sé qué es lo que busco, puede ser una relación, tener un bebé, o algo más, pero lo que realmente me importa es ser feliz", expresó con sinceridad.

Lina Tejeiro explicó que no tiene prisa por definir lo que la hará feliz, sino que está abierta a que lo que sea que llegue a su vida lo haga de manera natural. Esta declaración refleja su enfoque relajado y consciente hacia la vida, donde no se siente presionada a seguir las normas sociales o expectativas externas. Para la actriz, lo más importante es su bienestar y su tranquilidad emocional.

¿Cómo afecta la presión de los fans en su vida amorosa?

Lina Tejeiro también abordó un tema recurrente en su vida pública: la constante especulación sobre sus relaciones amorosas. Según compartió en el podcast, cada vez que sube una foto con algún amigo o conocido, de inmediato comienzan los rumores de que esa persona es su nueva pareja. "Tienen afán de que tenga novio", comentó entre risas, refiriéndose a la presión que siente de parte de sus seguidores y los medios.

La actriz, conocida por su franqueza, explicó que a menudo sus fans interpretan de manera errónea sus interacciones en redes sociales. "Es como si no pudieras tener una amistad sin que todos piensen que estás en una relación", añadió. Este tipo de comentarios y especulaciones, según ella, han llegado a incomodarla en más de una ocasión, ya que considera que una mujer no debería ser valorada únicamente por su estado sentimental.

¿Qué opina sobre construir una relación sana?

Durante la conversación, Tejeiro también reflexionó sobre la posibilidad de construir una relación sana, algo que en el pasado ha sido un desafío para ella. Aunque no cerró las puertas a la idea de enamorarse nuevamente, aseguró que, de darse el caso, sería bajo sus propios términos y condiciones. "No se trata solo de estar con alguien por estar. Quiero una relación que me sume, que me haga crecer", aseguró.

La actriz mencionó que ha aprendido mucho de sus relaciones anteriores y que ahora tiene una visión más clara de lo que espera de una pareja. Para ella, la clave está en el respeto, la comunicación, y sobre todo, en la independencia emocional. "No necesito a nadie para ser feliz, pero si llega alguien que me complemente, bienvenido será", concluyó.