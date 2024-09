Laura Acuña es una de las presentadoras de Colombia más famosas. El carisma que la caracteriza le ha permitido sumar más de 4,4 millones de seguidores solamente en Instagram, y desde esta red social, no solo publica contenido sobre sus hijos, sino también promociona su programa ‘La sala de Laura Acuña’, formato en el que entrevista a varias personalidades del país.

Hace poco, la santandereana, de 42 años, cambió su rol de entrevistadora y ocupó el lugar de entrevistada en el pódcast del cantante Yeison Jiménez llamado ‘Camino al éxito’.

En el formato, se tocaron varios temas de la vida personal y profesional de la famosa, pero un hecho que llamó la atención fue cuando confesó que, en la actualidad, está pasando por grave situación.

De acuerdo con lo confesado por Laura Acuña, desde hace tiempo un hombre la está siguiendo a casi todos los lugares a los que va.

“Es un personaje que siempre aparece en el lugar donde estoy. No importa lo que sea: un evento, haciendo mercado o donde sea. Este tipo me acosa y confieso que me da miedo”, reveló.

Y agregó: “No es viejo, aunque sí es maduro. Lo que pasa es que siento que no está bien, que él tiene algo ¡Me da mucho susto! Me produce una cosa fea que nadie más me produce”.