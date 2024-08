La reciente colaboración entre Andy Rivera y Juan Duque, titulada "Ni con él, ni conmigo", ha causado gran revuelo en la escena musical. Este nuevo sencillo ha capturado la atención de los seguidores de ambos artistas, no solo por la calidad musical, sino también por las sorprendentes similitudes que presenta el video con la vida y estilo de la actriz Lina Tejeiro, exnovia de ambos cantantes.

Aunque Andy Rivera y Juan Duque no han confirmado que la canción esté dirigida a Tejeiro, la letra y los elementos visuales del video han llevado a los fanáticos a hacer conexiones con su vida personal. El uso de imágenes y temas que recuerdan a Tejeiro sugiere que la colaboración podría tener un trasfondo más personal y emocional.

La letra de "Ni con él, ni conmigo" también ha sido objeto de análisis. La canción aborda el tema de una relación fallida y lo doloroso que es despedirse de alguien a quien se amó intensamente. El fragmen to "Pensé que era yo, que el problema era mío / Y no te funcionó ni con él ni conmigo" ha sido interpretado por algunos como una posible referencia a las experiencias de los artistas con L ina Tejeiro.

La colaboración entre Andy Rivera y Juan Duque en "Ni con él, ni conmigo" no solo marca un hito en sus carreras musicales, sino que también ha puesto de relieve las similitudes con Lina Tejeiro en el video. Desde la inclusión de un perro pomerania hasta los estilos visuales y referencias a la marca de belleza de la actriz, el video ha generado una serie de especulaciones sobre posibles conexiones personales. Aunque los artistas no han confirmado ninguna alusión directa a Tejeiro, los detalles del video y la letra de la canción continúan siendo objeto de análisis y debate en las redes sociales y los medios de comunicación.