TIMØ lo ha vuelto a hacer: nos han hecho parar en seco y pensar. Con su nuevo sencillo, 'Para El Tiempo', la banda colombiana nos regala una obra de arte que nos hace reflexionar sobre lo fugaz que es el tiempo y lo valioso que es aprovechar cada momento. Esta canción no es solo una melodía pegajosa; es una invitación a detenernos a disfrutar de lo que realmente importa, a detener ese reloj que parece correr sin piedad.



Letra de Para el tiempo de TIMØ



No entiendo por qué tú pasas pero no regresas

Hay tantas historias que me faltan por vivir

Entre más crezco más entiendo que un día me tendré que ir

Regálame un ratico más de ti

No quiero imaginarme a mis papás más viejos

Me cuesta ver su pelo un poquito más gris

Apenas estoy aprendiendo a valorar que estén aquí

Regálame un ratico más de ti

Que alguien diga cómo paro el tiempo

Que nada me robe este momento

Quiero quedarme para siempre así

Todo va cambiando poco a poco

Tengo miedo de cerrar mis ojos

Y que al abrirlos no haya nadie aquí

Regálame un ratico más de ti

Dame más noches para decir que lo siento

Por todas las cosas que nunca quise decir

He sido idiota y le hice daño a gente que no quise herir

Regálame un ratico más de ti

Que alguien diga cómo paro el tiempo

Que nada me robe este momento

Quiero quedarme para siempre así

Todo va cambiando poco a poco

Tengo miedo de cerrar mis ojos

Y que al abrirlos no haya nadie aquí

Quiero verme desde afuera

Decir que valió la pena

Cada segundo que tuve de ti

Que alguien diga cómo paro el tiempo

Que nada me robe este momento

Quiero quedarme para siempre así