Cali, la Sucursal del Cielo, tiene nuevos embajadores musicales listos para conquistar el mundo: Kevin Roldan y Pirlo. Este dúo explosivo lanza 'Destrabe', una canción que mezcla romanticismo, ritmo y ese toque inconfundible de la jerga caleña que pone a cualquiera a bailar.

Letra de DESTRABE (PART. PIRLO) - Kevin Roldán





No sé por qué te pienso tanto a veces

Imaginándote to' el día, uh, woah

Me tienes loco, ¿es que no ves?

Que cuando estamo' solo' no aguanto, ma

Hasta parece a vece' que nos amamo'

Por la forma en que conectamos

Kr



Me encanta tu carita natural cuando te levanta'

Es que tú ere' mi favorita entre tanta'

Yo le rezo a Dios pero es que tú eres mi santa (king records)

Es que tú sabe' que tú eres la única que me coge destrabe

Que no me llama' y yo me pongo grave, bebé

Cuando te veo, no quiero que se acabe



420, buff

Así que aguanta la presión, que estar conmigo es calentura

Bebecita, está' más rica, está' más dura

Yo me enamoré por primera ve' en San Andrés

Ella conoció en la playa mi herradura

Y desde que te le fuiste (¿qué?), soy yo quien te desviste

La noche es larga, ya no puede' irte

Llamo a Kr, que viene este finde

Se nos dio por el pero fue más como en Tinder

Mami, tú me amas, se te nota

Los polvo' y los besito' en la boca

Cuando nos rociamo' en tu Mercede' y en mi troca

Cuando se me duerme por efecto de la coca



Con los mío' en Toyota, la bella al pedazo se me puso loca

Está celándome con todas estas tonta'

Cuando se calienta, encima mío se me monta

Porque soy la pámpara y con el flow se ronca (ey)



Me encanta (buff) tu carita natural cuando te levanta'

Es que tú ere' mi favorita entre tanta'

Yo le rezo a Dios pero es que tú eres mi santa (shaow)

Y es que tú sabe' que tú eres la única que me coge destrabe

Que no me llama' y yo me pongo grave, bebé

Cuando te veo, no quiero que se acabe (Cali Cartel)



Quédate aquí conmigo, sabes que voy a devorarte

Qué rico nos comimo', préndela que yo también me monto pa' estallarte

Estoy loco por robarte y decirte lo mucho que me gusta'

Pero lo que me asusta es que me esté' celando con todas estas puta' (Kevin Roldán)

De la manera en que tú me besas, cosita, no me besa nadie

Yo no me olvido de aquella noche tú y yo envuelto' en Versace

De to'a tu piel, yo me sé to' los detalles

¿Por qué te importa lo que dicen en la calle?

Lo de nosotro' es diferente, natural

Tu flow, shorty, monumental

Nos conocimo' accidental, qué bien te ves en ese hilo dental



Baby, me encanta tu carita natural cuando te levanta'

Es que tú ere' mi favorita entre tanta'

Yo le rezo a Dios pero es que tú ere' mi santa (mi santa)

Y sé que tú sabe' que tú eres la única que me coge destrabe

Que no me llama' y yo me pongo grave, bebé

Cuando te veo, no quiero que se acabe (eh)



El number one

Con Kr

Mr. Kr, baby

Pirlo, 420

Kevin Roldán

Dímelo, Jossman Saac, ey

Díme Juanjha

Mauro Dembow me soltó el beat (Mauro)

Para darles killin', killin', buff

Cali, Colombia, bitch

Cali Cartel