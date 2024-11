¿Quién dijo que las lágrimas no se podían perrear? Lola Índigo y Paulo Londra rompen con esa idea en "Perreito Pa’ Llorar", su nueva colaboración que te hará mover el cuerpo mientras sanas un corazón roto. Porque, seamos sinceros, ¿cuántas veces no has soltado una pena a ritmo de reguetón?

PERREITO PA LLORAR



Me voy sola pa la discoteca

Un perreito pa llorar

Por más que bebo estoy seca, ni bailando puedo olvidar

Lo que pasa cuando sales por la puerta

Vas un con un perfume y traes otro de vuelta, eh

Por eso DJ pónmela, pon “PERREITO PA LLORAR”

Me dice que me miras, pero no me ves

Tus besos son de mentira y la verdad no sé

Cuando volviste a la casa yo te lo noté

Tu camisa iba manchada de rosa pastel

Pa que no me reces, más veces, búscate un cura que te confiese

Ya no estoy pa ti, no me apetece

Tú te comiste mis sobras, no regreses, eh

Estabas llorando en la esquina, tú eres una ruina

Y te mereces que te den, que te den, tu propia medicina

Y si esta noche tú estás mal…

Me voy sola pa la discoteca

Un perreito pa llorar

Por más que bebo estoy seca, ni bailando puedo olvidar

Lo que pasa cuando sales por la puerta

Vas un con un perfume y traes otro de vuelta, eh

Por eso DJ pónmela, pon “PERREITO PA LLORAR”

Nos conocimos de camino, yendo para la disco

Estaba divina y arreglada

Pero el rímel cayendo por su cara, era algo que alarmaba

Entonces me acerqué, le dije:

¿Qué vamos a hacer?, ¿tienes ganas de bailar o algo para beber?

Para que así tú te sueltes y dejes de ver el celu por alguien que no merece

Baby a veces te escribo lo que nunca te digo

Me parece obsesivo de mi parte

Lo que nunca te digo, siempre queda conmigo

Peleo con el destino para encontrarte

Se va sola pa la discoteca

Un perreito pa llorar

Por más que bebe está seca, ni bailando puede olvidar

Lo que pasa cuando sale por la puesta

Va un con un perfume y trae otro de vuelta, eh

Por eso DJ pónela, un “PERREITO PA LLORAR”