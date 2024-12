La talentosa cantautora Joaquina vuelve a sorprender con su música. Este 5 de diciembre, la joven artista lanzó 'Aeropuerto', una canción cargada de nostalgia y amor familiar. Este nuevo sencillo es un adelanto de su primer álbum, Al Romper La Burbuja, que estará disponible a partir del 31 de enero de 2025.

La artista describe esta canción como " una carta de amor para todos tus seres queridos que están lejos, diciéndoles que no importa dónde estés, siempre llevas un pedazo de ellos contigo ". Su habilidad para convertir emociones complejas en melodías sencillas y conmovedoras la reafirma como una de las voces más auténticas de la música actual.

"Los años van pasando / mis primos van creciendo / nos perdemos cumpleaños / graduaciones y nacimientos / no llores sabes que / tengo que irme al aeropuerto..."

" Aeropuerto " no es solo una canción; es un relato lleno de recuerdos, despedidas y conexiones eternas. Inspirada por las visitas navideñas a su bisabuela, Joaquina plasma en sus versos el amor y la nostalgia que siente por su familia:

Reconocimientos y promesas

Joaquina no solo es admirada por sus fans, sino también por la industria musical. Ha sido destacada en programas influyentes como Abbey Road Institute, Billboard Artist on the Rise y Spotify Radar, además de ser nombrada la Artista Destacada del Mes por Gibson.

Con una formación bicultural, influencias de cantautores legendarios y una pasión por la literatura, Joaquina promete que Al Romper La Burbuja será un reflejo auténtico de su experiencia como joven inmigrante y creadora. Las expectativas no podrían ser más altas para este lanzamiento, que ya cuenta con opción de pre-save en plataformas digitales.

Un 2025 prometedor

La llegada de Al Romper La Burbuja marca el inicio de un nuevo capítulo en la carrera de Joaquina. Con su sensibilidad artística, autenticidad y una base de fans en constante crecimiento, la joven cantautora se posiciona como una de las figuras más prometedoras de la música latina. El 31 de enero será el día en que su álbum debut vea la luz, y con él, Joaquina demostrará una vez más por qué es una de las artistas más emocionantes de su generación.

Escucha "Aeropuerto" y prepárate para lo que promete ser uno de los lanzamientos más esperados del año.