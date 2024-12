Ya llegó el Spotify Wrapped 2024 y esta edición pone el foco especial en los fans que hacen que la música cobre vida. La campaña de este año celebra las formas únicas en las que todos hemos experimentado la música, con logotipos rediseñados que capturan los momentos musicales más importantes de 2024.

Antes de sumergirte en tu resumen anual personalizado, debes asegurarte de que estás preparado para disfrutar de la mejor experiencia posible. Spotify Wrapped ofrece todo, desde tus mejores artistas y canciones hasta patrones de escucha únicos a lo largo del año, presentados en un formato de historia atractivo que puedes compartir en las redes sociales.

Para este año, Spotify anunció algunas funciones nuevas como:

Tu evolución musical: tus gustos y estados de ánimo cambian a lo largo del año, al igual que la música que escuchas. Esta nueva historia de datos revela las fases musicales que definieron tu año de manera única. Puedes recibir hasta tres fases musicales, que se mostrarán con descripciones, géneros y artistas.

Lista de reproducción de tu evolución musical: Tu evolución musical también cobrará vida en una lista de reproducción personalizada que podrás encontrar en la sección Wrapped de la página de inicio. Las pistas de la lista de reproducción incluyen tanto las favoritas conocidas como las nuevas canciones que creemos que te encantarán, todas relacionadas con tus fases musicales a lo largo del año.

Tu artista favorito reinventado: ahora podrás ver al artista que más disfrutaste este año con la "Racha de escucha más larga", además de la favorita de los fanáticos "Mejores oyentes", que revela qué porcentaje de oyentes te corresponde para tu artista favorito.

Tu lista de reproducción de videos musicales: En los mercados donde los videos musicales en versión beta están disponibles, los usuarios Premium recibirán una lista de reproducción personalizada que reúne videos musicales de tus artistas más queridos de este año.

Clips de tus artistas: los fans leales podrán escuchar directamente a algunos de sus mejores artistas dentro de la experiencia Wrapped. Los clips incluirán artistas como Peso Pluma , ROSÉ , Billie Eilish , USHER , Sabrina Carpenter , KAROL G y miles más.

Tus clips de podcaster: también podrás disfrutar de mensajes cortos de algunos de tus creadores de podcasts favoritos, incluidos los que están detrás de programas como Anything Goes con Emma Chamberlain , Crime Junkie , Distractible , Diary of a CEO con Steven Bartlett y más.

Más listas de reproducción y conocimientos editoriales: seleccionados por los editores de música de Spotify, los usuarios pueden encontrar más listas de reproducción seleccionadas en sus centros Wrapped, que incluyen conocimientos que contextualizan y destacan las historias más importantes de la música y la cultura en 2024.

Spotify pide actualizar su app

Para obtener la mejor experiencia con Wrapped, sus usuarios deben tener actualizada la aplicación. Si su teléfono no está configurado para actualizar la aplicación automáticamente y no la ha actualizado manualmente durante un tiempo, es posible que se esté perdiendo algunas funciones.

“Una aplicación actualizada significa que obtendrás una experiencia Wrapped completamente optimizada. Cuando llegue el momento de revelar tus tendencias de escucha personalizadas para 2024, querrás estar listo. También podrás compartir fácilmente tus hallazgos únicos o los detalles divertidos de tu año de escucha con tus amigos en las redes sociales”, indicó Spotify.

Cómo actualizar tu aplicación

Visita la App Store de Apple si tienes un iPhone o la Google Play Store si tienes un Android.

Busca y encuentra tu aplicación Spotify.

Una vez que aparezca, verás si tienes la última versión o la opción de pulsar el botón “Actualizar”.

Pulsa “Actualizar” y ya estará todo listo.

¿Dónde encuentro mi resumen anual de Spotify?

¡Es muy sencillo! Cuando Spotify Wrapped esté disponible, encontrarás tu resumen anual directamente en la aplicación móvil o en el sitio web. Tanto los usuarios gratuitos como los premium podrán disfrutar de esta experiencia musical personalizada.