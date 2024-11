Feid continúa consolidando su tradición de lanzar discos sorpresa a finales de año con su nuevo álbum, ‘LOS 9 DE FERXXO Y SKY ROMPIENDO’, en colaboración con el reconocido productor colombiano Sky Rompiendo, quien ha trabajado en múltiples éxitos del artista.

Según informó este viernes Universal Music, "'LOS 9 DE FERXXO Y SKY ROMPIENDO’ es la tercera entrega de la tradición navideña de Feid, reflejando el perfeccionamiento de su arte y un nivel superior en las habilidades de ambos artistas.”

[Intro]

Hoy toca salir de negro en la blindada

Los rines son cromado' y dan vuelta' como los dado' ( Jajaja )

Si nos para la tomba, no pasa nada

La baby se pone creativa cuando narra



[Coro]

So-Solo chimbas, solo muñecas en la discoteca (Ey)

Nos vieron pasar y se pone coqueta

Toa'-Toa'-Toa'-Toa' puesta' pa' la plata, puta', chorro y pepa' (Ey)

Chi-Chingamo' y no se ve na' dentro 'e la camioneta



[Verso: Feid & KAROL G ]

¿Lighter? Se le tiene

Pa' prender, bebé, se le tiene

¿Tiene' amiga'? Tú dime quiéne'

En el palco llueven los de ciеne'

Si estás volada, tranquila, bebé, aquí no pasó nada ( Pеro qué montón de chimbas hay aquí, ome )

Normal

Esta película es de nosotro' y esta noche en tu combo, ma , tú ere' la principal, ey

Socio, no mire', pa'cá', que los ponemo' a sobrar

Desde esta sala no se ve, mañana la chimba en bikini bajándose del G5

Uy, el Insta de la baby es caro porque ella se tira foto' worldwide

Ey, sin hablar

Mami, callaíto' pa' volver a melar

Desde Miami en pentha, la vista al mar (Uy)

Chimba de pista que me hizo Sky, wow

[Coro]

So-Solo chimbas, solo muñecas en la discoteca (Ey)

Nos vieron pasar y se pone coqueta

Toa'-Toa'-Toa'-Toa' puesta' pa' la plata, puta', chorro y pepa' (Ey )

Chi-Chingamo' y no se ve na' dentro 'e la camioneta