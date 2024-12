El resultado es pura magia urbana. Yandel, leyenda viva del género y mitad del icónico dúo Wisin & Yandel, se alía con Blessd, la joven promesa colombiana que está tomando por asalto la escena musical. Su tema “GANJA” es el último himno que tiene todo para sonar en discotecas, playlists y hasta en tu cabeza durante días.



Más contenido para ti: Juanes y Ryan Castro reinventan la Navidad con 'Chucu Chucu': Letra y video de su nuevo tema

Este junte no es cualquier cosa: es experiencia y frescura, trayectoria y rebeldía, todo envuelto en un ritmo tan pegajoso que, una vez lo escuchas, no hay marcha atrás. “GANJA” no solo mezcla el romanticismo y la sensualidad del reggaetón clásico, sino que también tiene esa chispa moderna que encanta a las nuevas generaciones.

También te puede interesar: ¿Cuáles son las canciones más tristes de Navidad? Esto dice la inteligencia artificial

Puerto Rico y Colombia: una conexión que no falla

Cuando Puerto Rico y Colombia se encuentran, pasan cosas increíbles. Y no estamos hablando solo de su amor compartido por el perreo, sino de cómo estos dos países han hecho del reggaetón un fenómeno global. Yandel, con su carrera estelar de más de dos décadas, y Blessd, la nueva sensación que no para de romperla, son la muestra de que esta fusión cultural está más viva que nunca.

Y sí, la mezcla se siente poderosa. Por un lado, Yandel trae toda su vibra de OG con esos coros que solo él sabe manejar. Por el otro, Blessd aporta un flow fresco y una energía que deja claro por qué Colombia es la cuna de tantos artistas que están liderando las listas globales. El resultado es un track que es puro dinamismo y ritmo.

ELYTE, el álbum que sigue elevando a Yandel

“GANJA” es parte del disco ELYTE, la última producción de Yandel que está repleta de colaboraciones explosivas. Desde J Balvin hasta Feid, pasando por Farruko y Myke Towers, este álbum tiene todo lo necesario para reafirmar que Yandel sigue siendo uno de los grandes del género.

Pero lo más interesante es cómo Yandel usa este proyecto para darle espacio a artistas emergentes como Blessd, demostrando que su visión va más allá de lo que ya ha logrado. Este tipo de colaboraciones no solo refrescan su sonido, sino que lo mantienen conectado con lo que está pasando ahora mismo en el reggaetón.

Blessd, ¿la nueva cara del perreo global?

Si todavía no conoces a Blessd, prepárate para verlo en todos lados. Este colombiano, que ya viene arrasando con éxitos como “Medallo”, sigue subiendo como la espuma, y “GANJA” es otro paso gigante en su camino hacia la cima.