Westcol y Aída Victoria Merlano siguen dando de qué hablar en las redes sociales. Como se recuerda, ambos mantuvieron una relación amorosa por varios meses, pero esta se terminó por un escándalo que se tomó todas las plataformas digitales.

Como se recuerda, el fin de su relación se dio en una transmisión en vivo, en la cual, se filtró que Juan Villa había tenido un acercamiento con una mujer en una discoteca, que no terminó en infidelidad, pero sí rompió los parámetros de su unión con la costeña.

Aunque ambos se dejaron ver despechados en sus respectivas plataformas, con el tiempo empezaron a lanzarse ‘pullas’, pero todo indicaba que habían hecho las paces.

Ahora, los colombianos vuelven a llamar la atención por un nuevo enfrentamiento que surgió luego de que Blessd y Cris R mencionaran a Aída en una canción: “Porque Blessd no es ejemplo de nada’ Qué hijue… risa”, dice ‘El Bendito’.

Y Cris agregó: “Le puse cachos a la polla que tenía, como Westcol a Aida”.

Ante esto, Merlano aseguró que los artistas usan su nombre para poder sonar y ganar popularidad, algo que impulsó a Westcol a despacharse contra ella en una transmisión.

Westcol le canta la tabla a Aída Victoria Merlano

“A uno le toca poner a la gente a su lugar (…) Estoy cansado, decepcionado, por la gente falsa e hipócrita que hay en el planeta y más cuando uno la tuvo cerca (…) Va a salir la canción de ‘El Bendito’ y Cris R y hay dos barras agresivas (…) Blessd nunca le tiró, solo se le rió en la cara, él le respondió con música”, dijo Luis Villa en Kick.

Seguidamente, aseveró: “La barra de Cris R no tengo nada que ver ahí (…) Me cansé, Aida coge y hace unas historias. Ella está en México porque la tengo trabajando allá. Si ella no hubiera sido mi novia, no estaría en México y después dice que tienen que mencionarla a ella para que la canción tenga rating. Alguien que le explique porque la canción tiene rating, por mí”.

Westcol continuó: “Las seguidoras de ella son mujeres con falta de criterio, que tienen que ver videítos y consejos para sentirse fuertes (…) Las seguidoras saben que ese barra es viral por Westcol, a Aida le pueden poner cachos mil veces y nadie le va a importar una put… mier…. Ya habrá pasado un montón de veces”.

“La metí en el streaming, la metí en la música, en el fútbol y tras de eso es desagradecida (…) Ella sabe que nunca le puse cacho, ahorita está aprovechando y está quedando como una mier… todos la cogieron de parche. Lo último que le falta para quedar mal es que Blessd le dé de comer”.

Westcol finalizó: “Cae lo más bajo posible para tirar y ahora está allá de aparecida porque nadie sabe que está haciendo allá, nadie sabe quién es esa mujer. Pero nunca se le va quitar que está sentada allá por su exnovio ¿Qué me trajo esa mujer a mi? Problemas, medios amarillistas (…) Una mujer empoderada no se presta para nada que tenga que ver con su ex (…) Ella es una mujer que ni siquiera aplica lo que dice”.

“Están trapeando con esa mujer (…) Está haciendo el ridículo en todo”.

