El final de la relación entre Aída Victoria Merlano y 'Westcol' generó un intenso debate en las redes sociales; ahora, el ‘streamer’ reaccionó al posible nuevo romance de su ex.

Según ‘Rechismes’, el hombre en cuestión sería Juan David Tejada , originario del Cauca y residente en Cali. Sin embargo, la 'influencer' aún no ha confirmado si realmente está en una relación con él.

Merlano, de 25 años, se refirió a este ‘clip’ del que se está hablando. “ Es un video oscuro, en el que no se distingue nada, tuve que hacer zoom para recordar el lugar donde estaba compartiendo con amigos ese día ”, explicó.

‘Westcol’ se refirió al video de Aída Victoria Merlano

‘Westcol’ llamó la atención de sus seguidores al reaccionar en plena transmisión al beso que su exnovia, Aída Victoria Merlano, se dio con otro hombre.

El antioqueño reaccionó a ese video, luego de que un seguidor lo etiquetara en el ‘clip’ donde se veía a Aída con Tejada.

Al ver el video, el creador de contenido simplemente sonrió y comentó que, al menos, ahora ya no podrán decir que él es el único que olvida rápidamente.

“Por lo menos en ese lado estamos bien porque ya no dicen que yo soy quien supera rápido y ya, por lo menos, por ese lado estamos bien”, dijo.

“Voy a aprovechar este momento para hablar eso, todo eso fue un proceso muy difícil que yo lo viví, pero lo que no puede seguir pasando es que ustedes digan ‘supere, supere’ y las que no superan son ustedes. Yo puedo poner un tuit, cualquiera y la gente ya lo asocia a que es con Aída, tienen que pasar página, tienen que avanzar”, agregó.

Seguidamente, al leer comentarios de internautas que aseguraban que este hecho “le dolió”, el argumentó:

“Eso de que le dolió ¿Ustedes creen que soy un niño, me ven cara de niño? ¿Qué soy un bobo? ¿Ustedes creen que uno tiene que ver un video para darse cuenta que una mujer está con alguien? Uno ya es adulto, es la realidad huevón (…) Normalmente las mujeres lo hacen cuerda y bajo perfil porque les gusta ser asolapadas, pero eso no significa que no estén. Eso es al instante, de una ‘bro’”.

