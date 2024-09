La mezcla de entretenimiento y deporte nunca ha sido tan emocionante como ahora. Aída Victoria Merlano, la famosa influenciadora barranquillera, ha dado un paso audaz al unirse a la Queens League, el torneo femenino que ha tomado el mundo del fútbol por sorpresa. Todo comenzó hace unos meses cuando su nombre estalló en redes sociales tras un momento memorable: al conocer a Gerard Piqué, no pudo resistirse a mencionar a Shakira, desatando risas y comentarios por doquier. ¿Y quién diría que ese encuentro la llevaría a convertirse en presidenta de un equipo en la liga?

¿De influenciadora a presidenta? ¡Claro que sí!

La noticia de que Aída Victoria asumiría el cargo de presidenta del equipo Galácticas del Caribe dejó a muchos boquiabiertos. Este equipo es la versión femenina de los Galácticos del Caribe, donde ya se mueven nombres como Angelo Valdes, Vincent Alejandro Pérez García y el popular Alofoke. En un emotivo video compartido en sus redes, Aída expresó su emoción y nervios: "Me siento pequeña enfrentada a un mundo que no conozco, pero estoy lista para dar el salto".

En una era donde las redes sociales son el nuevo campo de juego, Aída ha demostrado que no solo se trata de likes y seguidores; se trata de asumir retos que la lleven más allá de su zona de confort. La valiente barranquillera está decidida a marcar la diferencia, y su espíritu atrevido es contagioso.

Un poco de drama entre presidentes

Pero no todo es color de rosa. Con su entrada a la Queens League, la crítica no tardó en llegar, y muchos han comparado su nuevo rol con el de Westcol, su expareja, quien también preside un equipo en la Kings League. La sombra del ex está presente, pero Aída ha dejado claro que no le teme a la competencia. "El mundo es de los atrevidos", afirma, y parece que está dispuesta a demostrar que su liderazgo es más que solo un nombre.

Este juego de ajedrez entre influenciadores y deportistas se calienta, y el drama en redes puede convertirse en una gran oportunidad para ambos. Después de todo, ¿quién no ama un poco de picante en sus historias?

Esa mención a Shakira

Hablando de picante, no podemos olvidar el icónico momento en el que Aída se atrevió a mencionar a Shakira durante una transmisión en vivo. En medio de una conversación sobre patrocinadores de lujo, la barranquillera soltó: "Piqué es capaz que se consigue un patrocinio de Twingo y te termina dando uno". La reacción de Piqué fue digna de una película: una sonrisa nerviosa y un cambio rápido de tema, como si estuviera intentando evadir una trampa mortal.

Este chispeante intercambio no solo avivó las redes, sino que también dejó claro que Aída Victoria tiene la habilidad de encender el fuego en cualquier conversación. La combinación de su humor y carisma hace que sea imposible no prestarle atención.

El futuro es brillante en la Queens League

La entrada de Aída Victoria a la Queens League es más que solo un nuevo rol; es una oportunidad para que las mujeres en el deporte brillen. Su liderazgo en las Galácticas del Caribe puede ser un trampolín no solo para su carrera, sino también para el fútbol femenino, que busca visibilidad y reconocimiento.

Con la popularidad en aumento, el torneo femenino se ha convertido en un fenómeno global que atrae tanto a aficionados del deporte como a seguidores del entretenimiento. La combinación de nombres influyentes como Aída en la Queens League garantiza un espectáculo que va más allá del juego: es una experiencia que mezcla adrenalina, talento y un toque de drama.