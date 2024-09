Aida Victoria Merlano lo ha vuelto a hacer: la creadora de contenido ha causado un verdadero revuelo en las redes sociales, pero esta vez no por sus publicaciones sobre viajes o negocios, sino por un intrigante cruce de mensajes con un misterioso hombre. Tras su reciente ruptura con el streamer Westcol, la vida sentimental de la barranquillera se ha convertido en un tema caliente, y ahora un nuevo nombre ha salido a la luz: Juan David Tejada. ¿Qué hay detrás de este intercambio de palabras? ¡Aquí te lo contamos todo!

¿Cómo empezó el coqueteo entre Aida Victoria y Juan David Tejada?

La historia comenzó de la manera más inesperada. En una conversación que fue revelada por una cuenta de entretenimiento, Aida Victoria y Juan David Tejada comenzaron un intercambio que encendió las alarmas entre los fans. Todo empezó con un mensaje casual, cuando Aida le escribió: “Andas en Roma… Qué casualidad que yo también (…) Ya probó gelato?”. Pero lo que parecía una charla inocente pronto se transformó en algo más interesante.

Tejada, con la confianza de un galán de telenovela, respondió rápidamente: “Gelato ya probé. ¿Cómo sería para robarle la trompa a usted?”. Una respuesta coqueta que dejó a todos boquiabiertos, y que Aida Victoria, fiel a su estilo, contestó de manera épica: “El que muestra el hambre no come”. ¡Boom! Una frase con la que dejó claro que no se deja impresionar tan fácilmente. Pero la conversación no terminó ahí.

Si la respuesta de Aida fue contundente, la reacción de Tejada fue aún más sorprendente. En lugar de seguir con el juego de coqueteo, lanzó una verdadera bomba: “No me interesa comer, lo que quiero es llegar al altar contigo”. Y así, de un golpe, las redes se encendieron. La posibilidad de un romance serio entre estos dos personajes desató una ola de comentarios y teorías entre los seguidores de Aida Victoria. Algunos estaban emocionados, otros se tomaron todo a broma, pero lo que es seguro es que nadie quedó indiferente.

Los comentarios de los usuarios en redes sociales no tardaron en llegar. “Aida, pasaste de Twingo a Ferrari, ¡te aplaudo!”, escribió un seguidor en tono de broma. Otro agregó: “Eso es lo que me gusta, un malandro romántico, Aida me representa”. Entre memes, risas y mucha curiosidad, el cruce de mensajes se volvió viral, y la pregunta en boca de todos fue: ¿es real este romance o solo un juego entre ambos?