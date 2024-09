Westcol es conocido como uno de los ‘streamer’ más exitosos de Colombia en toda Latinoamérica gracias a su trabajo en plataformas como Twitch. Desde allí, el joven se muestra compartiendo tiempo con varias personas, entre ellos ‘influencers’, con los que toca diversos temas que los vuelve tendencia.

Hace poco, el antioqueño tocó un tema de su adolescencia que dejó a más de uno con la boca abierta, ya que era un tema del que pocos sabían.

De acuerdo con el relato del Luis Villa, nombre de pila del creador de contenido, cuando era más joven intentó robar elementos de vehículos junto a varios amigos y esto casi cobra su vida.

“Nosotros nos robábamos las balitas de las llantas de las motos y las bicicletas. Un día le robamos todas esas cosas a un ‘cucho’, nosotros íbamos en bicicleta”, contó.

Y agregó: “Nosotros salimos con eso y ese ‘maric..’ se dio cuenta y prendió una moto que desde atrás se escuchó como un diablo levantándose; en ese momento nosotros ya sabíamos que nos iba a alcanzar y que nos iba a partir”.

Seguidamente, reveló: “Yo tenía como 14 años, el ‘man’ llega y nos saca un fierro y nos dice: ‘No los mato porque sé que no saben lo que están haciendo’; como tratando de decirnos que somos unos cachorros que no saben que por una cosa de estas les pueden dar un tiro, por meterse a una casa. Literalmente él ya sabía que nosotros éramos unos niños, pero nos dio una lección de vida. Jamás me volví a meter a hacer eso”.

