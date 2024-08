El fin de la relación de Aída Victoria Merlano y ‘Westcol’ dio mucho de qué hablar en las redes sociales, pues muchos debatieron sobre la falta que cometió el joven.

Aída Victoria Merlano dice por qué no tendría una relación con una mujer

Hace un tiempo, Aída Victoria activó la caja de preguntas a través de las historias de su perfil de Instagram y allí un usuario le preguntó si le gustaría tener una relación con una mujer.

Ella contestó: “Cuando yo andaba de ‘heterocuriosa’, me ‘heteroconfundí’ y me llegué a preguntar: ‘¿será que yo puedo funcionar con una mujer?’ (...) Y luego recordé que yo odio el drama, entonces yo no me pintaría con una persona haciéndome ‘showcitos’, yo soy cero celosa y entonces tú me empiezas a celar y a mí me da como fastidio, yo te llego a preguntar qué tienes y me dices ‘nada’ cuando yo sé que tienes algo. Yo con una mujer definitivamente me arranco los pelos”.

