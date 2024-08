Westcolha generado controversia en las últimas horas al aparecer en una actitud muy cariñosa con la modelo y comunicadora social María Isabel Villa, quien sería su nueva pareja. Este suceso ha provocado una ola de comentarios y reacciones en las redes sociales, destacándose entre ellos la respuesta de la empresaria de fajas e influencer Yina Calderón.

“Te lo dije, y lo volví a decir, ese cachetón no es, no era para ti” , comentó Calderón en referencia a Westcol, recordando los rumores de infidelidad que rodearon la ruptura entre el creador de contenido y Aida Victoria semanas atrás. Calderón agregó: “Ese es una basura como ser humano, es decir , te acabas de salvar de una peor. Agradece a Dios…”, dejando claro su descontento con la conducta del paisa.

Además de Yina Calderón, otra figura del mundo digital que se pronunció sobre la nueva relación de WestCol fue Tatiana Murillo, conocida como la ‘Barbie colombiana’. A través de su cuenta de Instagram, Murillo expresó su indignación y criticó duramente a María Isabel Villa por lo que consideró una traición hacia su amigo, el modelo y empresario de Medellín Mauricio Aristizábal.

En sus InstaStories, Murillo afirmó: “Ustedes conocen a la nueva novia de WestCol, cierto, yo también, esposa de uno de mis mejores amigos… Hoy veo el show mediático en redes sociales con su relación con WestCol. Dios mío, niñas, les voy a contar todo, hay algo que me carcome por dentro y no me voy a quedar callada”. Estas declaraciones encendieron aún más la polémica, revelando detalles que alimentaron la controversia en torno al nuevo romance del streamer.

Tatiana Murillo continuó defendiendo a Aristizábal, subrayando su descontento con la forma en que María Isabel habría terminado su relación anterior para iniciar una nueva con WestCol. En su publicación, añadió: “Dios los hace y el diablo los junta, este es el caso perfecto”, dejando clara su desaprobación hacia la pareja.