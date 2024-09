La última foto viral en redes sociales ha encendido las llamas de la controversia. En ella, vemos al popular streamer Westcol paseando por un supermercado acompañado de su exnovia, Valka. La imagen ha causado furor entre sus seguidores y ha desatado una avalancha de comentarios, desde bromas hasta críticas mordaces.

La fotografía no solo captó a Westcol y Valka juntos, sino que también insinuó que podrían haber estado en Envigado, avivando aún más los rumores sobre una posible reconciliación. Este “regreso” ha puesto en el centro del debate a la pareja, quienes no solo han recibido miradas de sorpresa, sino también una avalancha de juicios en línea.

Westcol responde al ataque en su stream

En su más reciente transmisión en vivo, Westcol no pudo evitar que el tema surgiera cuando un seguidor le preguntó sobre una supuesta "Brujilda", un apodo que se está usando para referirse a Valka. La respuesta de Westcol fue directa y clara: “¿Bro y esa foto con brujilda en una tienda? (…) Ah la foto que están poniendo por ahí, yo pa’ que voy a hablar de eso, esa es mi vida personal. Toca ignorar y negar porque al final la vida de uno… siempre se va a opinar y lo que sea, así que toca ignorar y negar hasta que pase todo”.

Pero no se quedó ahí. El streamer también defendió a Valka con una declaración sincera: “No me gusta que le digan así. Esa mujer me quiere mucho, nunca me ha dejado de querer. Esa mujer me ama con todo su corazón. Ella es de las buenas, nunca me ha dejado de amar”. Parece que a pesar de las críticas, Westcol sigue teniendo un lugar especial para Valka en su corazón.

La combinación de la foto y las declaraciones de Westcol ha sido un coctel explosivo en redes sociales. Los seguidores han desbordado las plataformas con comentarios, muchos de los cuales no han sido nada amables. Valka ha sido acusada de “caer bajo y no valorarse”, mientras que Westcol ha sido señalado por “no saber estar solo” y por “rotarse a sus exnovias”.

Desde memes sarcásticos hasta debates acalorados, el drama entre los dos exnovios ha capturado la atención de miles de personas. La situación parece estar en la cima de la ola de controversias de la farándula, con opiniones divididas y un torrente de reacciones que muestran la intensidad de la fascinación pública.