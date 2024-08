La ex Miss Medellín, Valeria Giraldo, informó a través de sus redes sociales que demandó al streamer, creador de contenido y exnovio de Aida Victoria Merlano, Westcol. Según la modelo, el hombre se ha dedicado a crear una campaña de desprestigio y odio hacia ella en redes, situación que la ha afectado ya que, a su juicio, está atendando contra su buen nombre y dignidad. "Es la única vez que voy a hablar del tema porque esto ya está en manos de la justicia", inició aclarando Giraldo.

La joven resaltó que se cansó de ver como Luis Villa, nombre de pila del streamer, suele pasar por encima de las personas sin medidas y sin ningún tipo de consecuencias, actos que la llevaron a iniciar un proceso legal contra él. “No voy a descansar hasta que la justicia se encargue de hacerle pagar a esta persona todo lo que ha hecho no solo contra mí, sino, contra otras personas vulnerables.

Valeria indicó que Westcol comenzó a hablar mal de ella hace unos meses mediante sus transmisiones en vivo, y que llegó a decir que entre ellos hubo algo más que una simple amistad. Asimismo, explicó que el streamer motivó a sus seguidores a que fuera a sus redes sociales a dejarle comentarios cargados de odio, palabras soeces y hasta amenazas contra ella y su familia.

“Hace unos meses Westcol salió a decir cosas horribles de mí, incitando a sus seguidores a que cada vez me vieran o una foto sintieran cosas horribles. De verdad no entiendo cuál es su intención de decir que tuvo algo conmigo, porque no hubo ni un pico. Él sabe que acá solo hubo relación laboral y de amistad”, aseguró Giraldo.