Luis Villa, conocido en el mundo digital como Westcol, ha vuelto a estar en el centro de la conversación pública tras realizar un anuncio inesperado durante una de sus transmisiones en vivo. Este influencer, que ha ganado un lugar destacado en el entretenimiento digital y los videojuegos, ha sido objeto de numerosos comentarios relacionados con su vida personal.

Además de las habilidades fotográficas de alto nivel, el puesto requiere que el candidato tenga una actitud positiva y sepa cómo disfrutar del tiempo libre. Westcol e nfatizó la importancia de tener un buen sentido del humor y ser alguien con quien se pueda pasar un rato agradable. "Si no eres gracioso, no puedes", añadió, subrayando que la personalidad será un factor crucial en el proceso de selección.

En un video publicado en sus cuentas de Instagram y TikTok, Westcol explicó que el candidato ideal debe ser un fotógrafo talentoso, capaz de capturar cada momento con una calidad excepcional. Sin embargo , este no es un trabajo convencional: la persona seleccionada deberá estar disponible en todo momento, ya que la naturaleza del puesto requiere acompañar a Westcol en sus viajes, eventos y actividades diarias.

Westcol ha logrado captar la atención de la audiencia joven en Colombia gracias a su carisma y habilidad para crear contenido que resuena con la cultura popular y el entretenimiento digital. No obstante, su nombre también ha circulado ampliamente debido a su reciente y muy pública ruptura con la influencer Aída Victoria Merlano. La separación, que se volvió viral en redes sociales, fue motivada, según rumores, por una supuesta infidelidad, lo que desató una ola de comentarios y especulaciones entre sus seguidores.

¿Cómo postularse para trabajar con Westcol?

Para quienes estén interesados en esta oferta única, el proceso de postulación es sencillo. Los candidatos deben contactar a Carlos Barrueco, el mánager de Westcol, a través de Instagram, donde pueden enviar su portafolio y explicar por qué creen que son la persona adecuada para el puesto. El perfil de Barrueco en Instagram es @Carlosvbarrueco, y desde allí se gestionará la selección.

Aunque Westcol no ha revelado detalles específicos sobre el salario, la naturaleza del trabajo y las experiencias que promete sugieren que el sueldo será atractivo, considerando la disponibilidad absoluta requerida. Viajes internacionales, experiencias gastronómicas exclusivas y la oportunidad de trabajar de cerca con uno de los streamers más influyentes del país son solo algunos de los beneficios que ofrece este trabajo.

Westcol se ha consolidado como uno de los streamers más seguidos en Colombia, con una base de seguidores que se cuenta en millones. Su contenido, que abarca desde transmisiones en vivo en Twitch hasta publicaciones en Instagram y TikTok, ha capturado la atención de una generación joven que busca entretenimiento en plataformas digitales.

A lo largo de su carrera, ha mantenido a su audiencia comprometida, combinando humor, gaming y un estilo de vida que muchos consideran aspiracional. Su reciente ruptura con Aída Victoria Merlano no ha pasado desapercibida, generando un gran revuelo en las redes sociales y convirtiéndose en tema de conversación en múltiples plataformas. Sin embargo, Westcol ha demostrado su capacidad para convertir la atención mediática en oportunidades, como lo muestra esta nueva oferta de trabajo.