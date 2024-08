Luis Villa, conocido en el mundo digital como Westcol, ha captado nuevamente la atención pública tras un sorprendente anuncio hecho durante una de sus transmisiones en vivo. Este creador de contenido, que se ha establecido como una figura prominente en el ámbito de los videojuegos y el entretenimiento en línea, ha sido el centro de comentarios relacionados con su vida personal.

¿Qué dijo Westcol sobre su supuesto hijo?

Poco después, Westcol respondió a estas acusaciones a través de un video en TikTok, en el que refutó las afirmaciones sin mencionar nombres específicos. El streamer negó tener una hija oculta y calificó las acusaciones como difamaciones. “Desde mi casa veo a una mujer diciendo que tengo un hijo y que no me hago responsable de él. ¿Hasta dónde puede llegar una persona con tal difamación?”, expresó Westcol, subrayando que considera las acusaciones como un intento de ganar interacciones en redes sociales. También reiteró su integridad personal y pidió a sus seguidores que no crean en los rumores. “Nunca me encontrarán nada malo. He sido una buena persona, y aunque me escarben, no encontrarán nada”, agregó.

Westcol recordó que ya había enfrentado situaciones similares en el pasado, cuando se le acusó de haber embarazado a una mujer en Miami, una afirmación que él negó rotundamente. La controversia ha causado un gran revuelo entre sus seguidores, quienes están atentos a cualquier novedad sobre el tema.