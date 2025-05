En medio de una semana crucial en La Casa de los Famosos, Melissa Gate rompió el silencio sobre su verdadera opinión acerca de Karina García. En una entrevista realizada dentro de la casa estudio por La Mega, la creadora de contenido fue contundente: “me cae re gorda porque habló mal de mí”. La declaración no solo evidenció una ruptura definitiva entre ambas participantes, sino que también sirvió como una invitación abierta a la audiencia para que vote por la eliminación de Karina, justo cuando el formato del reality solo permite sacar concursantes, no salvarlos.

Según Melissa, el malestar no es nuevo. Las diferencias comenzaron desde los primeros días del programa, cuando compartieron espacio en el loft. Aunque intentaron mantener una relación educada frente a las cámaras, Gate aseguró que nunca ha confiado en Karina. La gota que rebosó el vaso, explicó, fueron las conversaciones que la exenfermera habría sostenido con Yina Calderón, en las que, según Gate, se habrían dicho cosas que generaron un ambiente negativo hacia ella. “A ella le encanta envenenar la mente de los demás”, aseguró.

“Ella es hipócrita, lambona y calculadora”, dijo Melissa Gate sobre Karina García

Melissa no se limitó a exponer el origen del conflicto, sino que describió cómo ha sido la convivencia con Karina dentro del reality. Afirmó que ella no busca a Karina para hablar, sino que es Karina quien suele acercarse o intervenir donde está. “Yo trato de ser una persona educada, pero eso no significa que me agrade”, aclaró. Aunque la interacción puede parecer cordial, Gate explicó que lo hace por respeto al formato y a la audiencia, no por afinidad. “No confundan mi amabilidad con hipocresía”, subrayó.