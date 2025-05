La actriz y presentadora Carla Giraldo, actual conductora de La casa de los famosos Colombia 2025, reflexionó públicamente sobre lo que ha significado para ella volver a estar soltera después de más de una década en pareja con Mao Fonnegra, padre de sus dos hijos. En conversación con Juliana Velázquez en el pódcast Flores de primavera, Giraldo habló sin rodeos sobre el vacío emocional que deja la ruptura y lo complejo que ha sido reencontrarse con ella misma fuera de una relación estable.

“Me gusta la vida en pareja, también me gusta sentirme acompañada. A veces me pregunto: ¿con quién me quejo?, ¿a quién le cuento mis tristezas que no sean mis amigos?”, dijo, dando a entender que, aunque ha aprendido a llevar su vida sin un compañero sentimental, aún extraña contar con un apoyo constante y emocional. Según confesó, la soledad no es nueva para ella, pero vivirla ahora desde su rol como madre representa un reto diferente: “Es difícil volver a empezar cuando algo te incomoda. Terminar una relación te duele, y cuando tienes hijos, ese dolor tiene más capas”.

La maternidad en soltería, una lección de resiliencia emocional

Desde finales de 2024, cuando confirmó su separación, Carla Giraldo ha estado al frente de la crianza de Adrián y Damián, sus hijos de 10 y 9 años. A pesar de estar atravesando su propio proceso emocional, se ha enfocado en mantener una relación estable con los menores y garantizar su bienestar. “Me tocó entender que tus decisiones repercuten en ellos. Pero al final, ellos son tan valientes que no las vuelven propias. Ellos saben que es algo privado”, explicó.

Giraldo señaló que los niños no solo han demostrado madurez, sino que la han acompañado con comprensión. “Nunca me han juzgado. A su manera, entienden que la familia cambió, pero que no por eso perdieron amor ni estabilidad”, dijo. Además, destacó que mantiene una buena relación con su exesposo, por el bien de sus hijos. Aseguró que es importante que los niños puedan ver en ambos padres un soporte emocional. “Esos dos árboles tienen que ser un sostén para esos frutos… para que puedan seguir evolucionando”, expresó con una metáfora que resume su visión de la crianza compartida.