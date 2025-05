El cantante urbano B King, nombre artístico de Bayron Sánchez, rompió su silencio sobre el fin de su relación con la DJ Marcela Reyes, con quien compartió una mediática historia sentimental. En declaraciones al programa Buen Día Colombia, transmitido por el Canal RCN, el artista sostuvo que decidió hablar tras las acusaciones públicas que, según afirmó, han dañado su imagen.

No deje de leer: B King defendió a Karina García, luego de declaraciones sobre infidelidad hechas por Marcela Reyes

B King explicó que guardó silencio por respeto, pero se sintió obligado a responder ante lo que llamó un “matoneo” que afecta su nombre. Reveló que uno de los factores que influyó en la ruptura fueron las diferencias surgidas por el entorno en el que vivían, el cual estuvo marcado por el consumo de sustancias. Aseguró que durante la relación él consumía marihuana, mientras que Reyes ya tenía contacto con tusi, una sustancia que él desconocía en ese momento.

“Yo no conocía esa droga y me quedé enganchado por mucho tiempo”, afirmó. Según su relato, esa dinámica complicó la convivencia y deterioró la relación. Indicó que el problema se intensificó cuando se le exigió aparentar una vida en pareja que ya no reflejaba la realidad. “No quería seguir en una película de una familia feliz que no era verdadera”, expresó.

Una parte de la entrevista se centró en los rumores que vinculan a B King con la modelo Karina García, actual participante del reality La Casa de los Famosos Colombia. Esta versión surgió luego de que Marcela Reyes insinuara en televisión que su expareja le habría sido infiel con una de sus amigas.

B King fue tajante al negar cualquier relación con García. Aclaró que si bien coincidieron en algunos eventos, siempre fue en contextos donde Reyes estaba presente. “Si nos vimos 10 veces en la vida fue mucho”, dijo. También explicó que no existe una amistad entre ellos ni mantienen comunicación por redes sociales.

El cantante expresó su preocupación por el uso de plataformas digitales para hacer afirmaciones sin pruebas. Afirmó que su ex pareja, al tener un alto alcance en redes sociales, puede influir negativamente en la percepción pública y afectar a terceros. “Eso puede incluso destruir la vida de alguien”, comentó.

Continúa la polémica entre Marcela Reyes y B King

Durante la entrevista, B King también habló de su proceso personal. Aseguró que lleva tres meses alejado de las drogas y que está en proceso de reconstruir su bienestar emocional. En ese sentido, hizo un llamado público a su expareja para que no interfiera en sus oportunidades laborales.

Más noticias: Marcela Reyes desmiente rumores: Exotic DJ sigue con vida tras confusión en redes

“Pido que no se me cierren puertas, que no se llame a empresarios para vetarme. Eso no se hace, porque yo me porté bien con ella”, expresó el artista. También explicó que fue él quien tomó la decisión de terminar la relación, luego de que Reyes le impusiera condiciones con las que ya no se sentía identificado.

“No fue que me dejaron, fue que decidí irme porque no quería seguir en algo que no me hacía bien”, puntualizó.

Las declaraciones de B King reavivaron la controversia con Marcela Reyes, que ha sido una figura constante en medios y redes por sus relaciones sentimentales y proyectos musicales. La polémica generó múltiples reacciones entre seguidores de ambos, quienes han tomado partido en redes sociales.

Mientras unos respaldan a Reyes, otros apoyan la versión del cantante. El debate refleja cómo las relaciones de figuras públicas terminan por convertirse en tema de interés colectivo, sobre todo cuando están vinculadas a formatos televisivos como La Casa de los Famosos, que amplifican la atención mediática sobre los involucrados.

Le podría interesar: Marcela Reyes sufrió una gran perdida debido al estrés: ¿Qué le pasó?