Murió ser querido de Lady Tabares, de ‘La casa de los famosos’: “No sé por qué te dejé sola”

Lady Tabares, conocida por su recordado papel en la película ‘La vendedora de rosas’, ha vuelto a estar en el foco mediático en este 2025, gracias a su participación en la segunda temporada del reality ‘La casa de los famosos Colombia’. Su presencia en el programa no solo generó conversación por su desempeño, sino también por la conexión emocional que logró establecer con el público.

La actriz antioqueña fue eliminada hace algunas semanas del formato televisivo, sin embargo, su paso no pasó desapercibido. Durante su estancia, logró conquistar a muchos televidentes al abrir su corazón y contar detalles de su dura historia de vida. Relató cómo pasó de ser una joven en situación de calle a convertirse en una figura reconocida en el cine nacional, luego de protagonizar el aclamado documental de Víctor Gaviria, presentado en el prestigioso Festival de Cine de Cannes. Sin embargo, su ascenso estuvo marcado por tragedias personales que la llevaron a enfrentar una condena en prisión por los delitos de homicidio y hurto.

En su testimonio, Tabares habló de los difíciles años que vivió tras las rejas. Reveló, entre otras cosas, que durante su reclusión fue víctima de violencia por parte de otras internas, situación que casi le cuesta la vida a su hijo por nacer. Además, compartió cómo la soledad y la depresión se apoderaron de ella en esos años, marcando profundamente su existencia.

Lady Tabares revela la muerte de su gata Manchas

Ahora, alejada de la televisión, Lady vuelve a llamar la atención a través de sus redes sociales por una situación que ha tocado el corazón de muchos de sus seguidores. A través de su cuenta de Instagram, compartió una dolorosa noticia personal: la muerte de su gata Manchas, quien la había acompañado durante varios años y a la que consideraba parte de su familia.

Según explicó, la pérdida ocurrió mientras ella aún participaba en el reality. Debido a las reglas del programa, no pudo acompañarla en sus últimos momentos. Su mascota, de edad avanzada, falleció mientras ella estaba aislada del mundo exterior, situación que le impidió despedirse como hubiera deseado.

En un sentido mensaje, Lady relató que, antes de ingresar a ‘La casa de los famosos Colombia 2’, se despidió de Manchas con una mezcla de esperanza y presentimiento. Aunque le pidió que la esperara, sabía que su estado de salud era delicado.

“Mi amor se va contigo y tu alma se queda conmigo, mi viejita hermosa. La partida de Manchas en mi ausencia me deja con gran amargura y desolación. Al momento de despedirme, la abracé, la besé y le dije: ‘Mi viejita’. Con lágrimas en los ojos le rogué: ‘Espérame. Perdóname. No quiero irme sin recordarte que te amo con mi vida’. Sé que no quiso dejarme, pero su cuerpo no pudo esperarme”, escribió con evidente dolor.

Más adelante, se cuestionó por no haber estado presente en ese momento tan importante: “No sé por qué te dejé sola si mi corazón sintió ese algo que solo una verdadera despedida provoca. ¡Dios mío, qué dolor tan grande! Aunque ha pasado una semana, no logro acostumbrarme a tu ausencia en el balcón. ¿Cómo explicarlo?”.

