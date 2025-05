Norma Nivia, la más reciente eliminada de La casa de los famosos Colombia 2, quedó fuera del grupo de los 10 semifinalistas del reality. La votación estuvo muy reñida, pues compartió el mismo porcentaje —12 %— con La Jessu y Yina Calderón, pero un pequeño margen inclinó la balanza y determinó su salida. Este resultado tomó por sorpresa a muchos seguidores del programa, ya que la actriz había logrado destacarse por su temperamento firme y su participación activa en las dinámicas del formato.

El anuncio de su eliminación generó una fuerte reacción entre los habitantes de la casa, especialmente en Mateo Varela, su pareja sentimental dentro del reality, quien no pudo contener el llanto al verla partir. Su relación, aunque cuestionada en ciertos sectores del público, se convirtió en uno de los ejes narrativos del programa y despertó tanto críticas como apoyo entre los televidentes.

Ya fuera de la competencia, Norma ha comenzado una gira de medios para compartir sus impresiones tras tres intensos meses dentro del programa del Canal RCN. Uno de los primeros espacios en los que apareció fue Buen día, Colombia, donde conversó sobre su paso por el reality y las emociones que vivió durante su estadía en la casa.

Durante la entrevista, se abordó uno de los temas que más ha dado de qué hablar: su vínculo con ‘Peluche’, como se le conoce a Mateo dentro del programa. La relación entre ambos ha sido objeto de múltiples opiniones debido a la diferencia de edad —Norma es 14 años mayor— y de estatura, ya que ella es visiblemente más alta. A pesar de las críticas, la actriz afirmó que ha decidido vivir esta experiencia sin prejuicios ni etiquetas, y no dudó en afirmar que está enamorada.

“Nos conocimos en un contexto muy particular, bajo presión, con cámaras todo el tiempo. Aun así, surgió algo lindo. Yo no tengo miedo a sentir”, declaró con firmeza. Esta postura ha sido aplaudida por muchos de sus seguidores, quienes valoran su autenticidad y su disposición para abrirse emocionalmente frente al país.

En el mismo programa, se le mostraron imágenes y fragmentos de momentos vividos dentro del reality que generaron polémica o comentarios negativos en redes sociales. Algunos clips la mostraban en situaciones de tensión o haciendo declaraciones que, fuera de contexto, pudieron haber sido malinterpretadas. Ella, sin evadir el tema, asumió la responsabilidad por sus palabras.

Norma Nivia se disculpa con la mamá de Mateo Varela

Uno de los episodios más comentados fue cuando Norma, en medio de una discusión o momento de tensión, dijo que Mateo “se veía enfermo” tras haberse rapado la cabeza. Lo que generó controversia fue que llegó a mencionar la palabra “cáncer”, sin saber que la madre del deportista había enfrentado esa enfermedad años atrás.

Frente a esa situación, Norma ofreció disculpas públicas en el mismo espacio televisivo. “Sobre lo que comenté en la sala, que (Mateo) se veía enfermo, la verdad ni me acuerdo. Ofrezco una disculpa sincera a Lucero, la mamá de Mateo, y a Melissa, su hermana. Ese comentario fue totalmente inapropiado. No entiendo por qué lo hice. Creo que la rabia de ese momento me hizo reaccionar sin pensar”, reconoció con visible arrepentimiento.

Además, explicó que su comportamiento fue producto del estrés y las emociones intensas propias del encierro. “Uno dentro de esa casa pierde el control fácilmente. No me gustó para nada esa Norma que salió en ese momento. Entiendo que a mucha gente no le haya gustado tampoco. Después de ese episodio, cambié radicalmente”, agregó.

Finalmente, expresó su deseo de reconciliación con la familia de Mateo Varela. “Desafortunadamente, me tocó aprender delante de todo un país. Fue duro, pero necesario. Espero que tanto Melissa como Lucero me den una oportunidad para demostrar quién soy en realidad. No soy esa versión impulsiva que se vio en pantalla”.

