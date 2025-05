Una nueva polémica sacude el entorno de La casa de los famosos Colombia 2, y esta vez tiene como protagonista a Karina García, quien actualmente participa en el reality del Canal RCN. Según versiones recientes, la modelo paisa habría mantenido una relación sentimental con B King mientras este aún estaba casado con la reconocida DJ Marcela Reyes, lo que ha encendido las alarmas entre seguidores del programa y del entorno musical urbano.

Le podría interesar: Norma Nivia se disculpó con la mamá de Mateo Varela por el mal trato que le dio al deportista

La controversia comenzó a tomar fuerza luego de una entrevista ofrecida por Marcela Reyes al programa matutino Buen día, Colombia, en la que confirmó haber recibido comentarios que apuntaban a una supuesta traición por parte de su amiga Karina y su entonces esposo. Según la DJ, estos rumores no surgieron de una sola fuente, sino de varias personas que le aseguraron con convicción que entre su expareja y Karina existió una relación clandestina.

“Muchos días antes, la verdad, tuve una conversación en la que me contaron cosas con demasiada seguridad. Me hablaron de situaciones muy fuertes que involucraban a mi expareja y a mi amiga, Karina García. Literalmente, me hablaron de una relación sentimental a escondidas”, confesó Reyes visiblemente afectada por el tema.

Marcela no ocultó su confusión emocional, afirmando que lo que más le dolió fue escuchar esos rumores repetidos en diferentes ocasiones, por parte de personas cercanas. “Me dio un poco duro, obviamente. Me llegaban mensajes y empezó a crecer esa bolita de nieve. Al principio pensé que era un invento, pero se fue volviendo más real con cada nueva versión que escuchaba”, añadió la DJ.

Recientemente, Marcela Reyes ingresó a La casa de los famosos como artista invitada, en una participación especial que terminó siendo mucho más significativa de lo previsto. Durante su estadía, Karina se mostró particularmente insistente en acercarse a ella y le pidió reiteradamente que “no la dejara sola ahí”, un gesto que, visto en retrospectiva, llamó la atención del público y ahora cobra otro matiz.

Sobre ese encuentro, Reyes señaló: “Quise soltar el tema y he estado mucho más enfocada en mis cosas, en trabajar y no pensar tanto. Pero me cuesta, porque no era un novio, era mi esposo. Y no sé qué quiero, ni qué hacer... No sé si quiero tenerla o si ya la quise tener (a Karina), me quedo con el aprendizaje y con lo vivido. A veces, el dolor también enseña”.

B King defendió a Karina García Después de que las declaraciones de Reyes se volvieran virales en redes sociales y medios digitales, B King no tardó en pronunciarse. El artista urbano compartió en sus historias de Instagram una frase que fue interpretada como una defensa a favor de Karina García. “La vida de una persona no se puede manchar por presunciones que no reposan en el conocimiento de la verdad”, escribió, sin mencionar nombres directamente, pero dejando clara su postura ante la controversia. Hasta el momento, Karina García no ha emitido comentario alguno al respecto. Su silencio no es voluntario: al seguir dentro del reality, la modelo no tiene acceso a lo que ocurre fuera de la casa, ni a medios de comunicación ni redes sociales. Esa barrera impuesta por el formato del programa hace que aún no conozca el revuelo que se ha generado en su nombre. No deje de leer: Yina Calderón llamó “basura” a Karina frente a sus compañeros: aseguró que hasta los hombres se fastidian de ella