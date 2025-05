‘La casa de los famosos Colombia’ sigue consolidándose como el reality que más está dando de qué hablar en las redes sociales, motivo por el cual el interés por cada una de las celebridades que hacen parte del formato está en la mira de cientos de seguidores que no pierden detalle. Cada interacción, cada comentario y cada aparición pública genera conversación, alimentando así el fenómeno mediático que representa este programa.

Cabe recordar que Ornella Sierra participó en la primera temporada del programa de convivencia, donde logró avanzar en las dinámicas hasta convertirse en una figura reconocida en todo el país. Su paso por el reality no solo le permitió ganarse el cariño del público, sino también abrirle nuevas puertas en el mundo del entretenimiento, especialmente en el entorno digital.

Su creciente popularidad la llevó a ser nombrada como la host digital de la segunda temporada del reality. Este rol la mantenía activa en las plataformas sociales del programa, generando contenido exclusivo y acompañando a la audiencia desde otra perspectiva. Sin embargo, de un momento a otro, dejó de aparecer en las publicaciones, lo cual generó sorpresa entre sus seguidores, quienes comenzaron a preguntarse qué había pasado.

Ante la oleada de comentarios y rumores, fue la misma Ornella Sierra quien decidió aclarar la situación públicamente. Lo hizo a través del programa de YouTube ‘Cocinando por Desparche’, donde rompió el silencio para compartir su versión de los hechos y así dar fin a las especulaciones que crecían en redes.

Ornella Sierra habló sobre ‘La casa de los famosos Colombia 2’

De acuerdo con la creadora de contenido, su contrato como host digital tenía vigencia desde noviembre de 2024 hasta marzo de 2025, razón por la cual no hubo ningún despido ni ruptura contractual. Todo se desarrolló dentro de lo acordado desde el inicio de su vinculación al proyecto.

“Bebés, yo fui host digital desde octubre hasta marzo. O sea, ya mis grabaciones como ‘host’ terminaron. Esto no quiere decir que yo haya dejado de ser talento del canal. Por eso ustedes me siguen viendo en el canal, en los eventos, pues dando lidia”, explicó Sierra en medio de la entrevista, dejando claro que su presencia en medios sigue vigente.

Además, quiso desmentir categóricamente las versiones que circulaban en redes: “A mí no me echaron, no la embarré, no me pusieron de patitas en la calle, no me echaron por moza. Nada de esas cosas que ustedes estaban pensando”, agregó con sinceridad, respondiendo directamente a quienes habían generado conjeturas sin fundamento.

