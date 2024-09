Lowe León está en el ojo del huracán, luego de que su esposa Liceth Córdoba publicara a través de su perfil de Instagram que el cantante estaría poniendo trabas para que ella y su hijo Luis Eduardo puedan regresar a Colombia, ahora que su relación llegó a su final.

Te podría interesar: Andrea Valdiri y Lowe León se reconcilian: así lo mostraron en video

“Me dejó claro que no me quiere dejar sacar a mi niño de España sin litigio. Es decir, me quiere quitar a mi niño para retenerme aquí en España y yo pierda mi trabajo en el que tengo oportunidad de volver hasta octubre de este año”, escribió la abogada.

Igualmente, la mujer compartió que tomó acciones legales contra su actual esposo por presunta violencia intrafamiliar.

“Desde el mes de febrero de 2024 asumimos la representación judicial de Liceth Córdoba por la denuncia interpuesta contra su esposo Lowe León en la investigación que tiene a su cargo la Fiscalía 35 Local Cavif De Barranquilla por el delito de violencia intrafamiliar”, se lee en el comunicado.

También se agrega que Liceth, “pensando en su hijo, decidió otorgar una segunda oportunidad a su familia y se radicaron en Valencia, España, sin embargo, fue nuevamente víctima de maltratos por parte Lowe León, quien fue judicializado en ese país y en estos momentos no facilita el regreso de Liceth y su hijo a Colombia”.