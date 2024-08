En la mañana del 29 de agosto, Liceth Córdoba publicó una serie de imágenes con texto a través de su perfil de Instagram para dar a conocer los problemas personales que está enfrentando con Lowe León.

De acuerdo con lo plasmado por la abogada, el cantante barranquillero no estaría permitiendo que ella regrese a Colombia junto a su hijo Luis Eduardo, para retomar su trabajo ahora que decidieron no seguir como pareja.

“Los que me conocen, saben perfectamente que me he dedicado a la maternidad y crianza de mi hijo, y he tratado de mantener estos temas lejos de redes sociales y opinión pública, pero hoy veo necesario comunicar por este medio, ya que la comunicación con Lowe de forma razonable es imposible. Me dejó claro que no me quiere dejar sacar a mi niño de España sin litigio”, escribió Córdoba.

“Me quiere quitar a mi niño para retenerme aquí en España y yo pierda mi trabajo en el que tengo oportunidad de volver hasta octubre de este año”, agregó.