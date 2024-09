La situación entre Lowe León y su esposa Liceth Córdoba estaría empeorando, ya que recientemente se conoció que el cantante barranquillero deberá ir a juicio en España por violencia intrafamiliar, luego de que Córdoba lo denunciara.

Asimismo, resaltan que Liceth Córdoba en un inicio no quiso declarar en contra de él por miedo a represalias físicas y que, además, estaba bajo la amenaza de no le permitirían salir del país con su hijo. “Estaba siendo víctima de manipulación para conseguir archivar el procedimiento y evitar medidas cautelares de protección”, reza el comunicado.

Ahora, cuatro meses más tarde de esa reconciliación, Liceth Córdoba informó que estaba separada de León y que la situación entre ellos empeoró. La abogada indicó que León no quería dejarla regresar a Colombia con su hijo y que, además, estaba buscando quitárselo legalmente.

Asimismo, explicó los motivos por los que lo perdonó la primera vez y retomó su relación. “Mi anhelo siempre fue tener un hogar sano y feliz, y eso fue lo que prometió Lowe y por lo que acepté volver con él. Pero esto no puede funcionar si un lunes me dice que soy todo para él, y el martes me dice que ya no me soporta, que no sirvo para nada. Lowe, di todo de mí para ser la mujer que tu querías, atendiéndote, obedeciéndote, hasta defendiéndote cuando nadie más lo hacía. Estabas cómodo con mi forma de complacerte y pensaste que estando lejos de mi red de apoyo y de mi trabajo, yo estaría más débil.”, contó.